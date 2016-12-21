﻿﻿ Бизнес-союзы просят ЕС отменить ограничения на поставку белорусского текстиля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бизнес-союзы просят ЕС отменить ограничения на поставку белорусского текстиля

21.12.2016 20:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Бизнес-союзы просят ЕС отменить ограничения на поставку белорусского текстиля

Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.

Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.

В обращении констатируется, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС по отношению к Беларуси, ограничения на поставку белорусского текстиля де-факто остаются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж, сообщали "Ежедневнику" в пресс-службе Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.

Ограничения препятствуют торговле с ЕС, в том числе лимит по объему разовой партии товаров негативно отражается на логистике поставок, увеличивает удельные расходы и административные издержки сторон сделок.

Авторы письма приветствуют подготовленный проект решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт белорусского текстиля и выражают уверенность, что оперативное принятие такого решения поспособствует укреплению экономических отношений, как то предполагает инициатива «Восточное партнерство».

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фотафакт: беларускія памежнікі затрымалі 7 грамадзян Кубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика