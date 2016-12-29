Если не знаете, с какого именно заведения начать 2017 год, подборка столичных новинок общепита от AFISHA.TUT.BY — для вас. В декабре в Минске открылось несчетное количество как новых, так и знакомых минчанам точек: бары, рестораны, фастфуд, паназиатская кухня, мороженое и даже караоке.

Бары

«Чапскі»



Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Зыбицкая, 6 Когда: воскресенье-четверг — 17.00 — 24.00, пятница-суббота — 16.00 — 02.00, понедельник — выходной. Сколько: разливное пиво — от 5 до 6 рублей за пол-литра, бутылочное — от 2 до 12 рублей за 0,3 литра, сэндвичи — 5−7 рублей.

В начале декабря на популярной барной улице Зыбицкая открылось еще одно заведение. На этот раз — пивной бар от создателей Лаўкі, ДЭПО и Enzo. Бар разместился во дворике здания, где работают Calvin Coolidge и "Банки-Бутылки".

Порядка двадцати гостей могут разместиться в зале, еще несколько — за барной стойкой. Назвали заведение по фамилии знаменитого мэра Минска Кароля Чапского.

Цены на четыре вида белорусского разливного пива стартуют от 3 рублей за 0,3 литра. Бутылочного в ассортименте значительно больше — более 20 видов (не только отечественное, но и английское, датское, шотландское, немецкое, бельгийское, нидерландское). Стоимость разная (самое дорогое пиво — 12 рублей за 0,3 литра). Закуски обойдутся от 1,5 до 4 рублей (к примеру, орешки, сушеная рыба, копченый сыр). Из «посерьезней» — сэндвичи (5 рублей за сэндвич с курицей и моцареллой, 7 — за сэндвич с анчоусом и вяленым томатом). Предлагают и крепкие напитки.

Martlet



Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Зыбицкая, 6 Когда: понедельник-вторник — выходной, среда-четверг и воскресенье с 18.00 до 02.00, пятница и суббота — с 18.00 до 04.00 или до последнего клиента Сколько: коктейли — по 12 рублей, гуа бао — 6 рублей

Недалеко от пивного бара «Чапскі», а точнее, в одном с ним здании, открылся коктейльный бар Martlet. Несмотря на направленность, предлагают в заведении и неплохую кухню с уклоном в паназиатскую. В меню есть тайваньская уличная еда гуа бао: мясная или овощная начинка подается в булочках, приготовленных на пару.

В барном меню есть и традиционные напитки, и авторские коктейли. Акцент сделан на ром, а в некоторые позиции добавляют, например, соевый соус, сгущенное молоко или лаванду.

"Дельбар"



Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Революционная, 28 Когда: понедельник-четверг с 08.00 до 02.00, пятницу — с 08.00 до 05.00, суббота — с 17.00 до 05.00, воскресенье — с 17.00 до 02.00. Сколько: коктейли — 12 рублей, вино — в среднем 7,5 рубля за бокал. Закуски — от 8 до 35 рублей, салаты — от 8 до 23 рублей, горячее — от 9 до 35 рублей, паста — от 12 рублей, десерты — 5 рублей.

Всего в баре, который открылся на месте Caffé Del Parco, около 60 посадочных мест, но можно разместиться и у барной стойки. Есть столики для четырех, шести гостей и для большой компании. Формат бара — гастрономический, поэтому подают и салаты, и горячее, и пасту.

Брускеты (к примеру, с форелью и рикоттой или с хурмой в беконе) стоят 3,5 рубля за 50 граммов. Стоимость остальных закусок колеблется от 8 рублей (за куриный паштет с ромовым яблоком) до 35 рублей (за 300 граммов мясной нарезки). Есть и суп, а еще салаты (от 8 до 23 рублей).

Владельцы намерены через несколько месяцев открыть еще один бар — рядом. Кстати, в "Дельбаре" есть фейс-контоль. Но дресс-код не самый строгий, говорят в заведении.

BAR: DOT XX1 от Moët & Chandon



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 9 Когда: с 18.00 до 01.00 с воскресенья по четверг, до 02.00 в пятницу и субботу Сколько: коктейли — от 10 до 14 рублей

В панорамный BAR: DOT XX1 на 130 мест сможет попасть любой желающий (бар располагается на 21 этаже в отеле DoubleTree by Hilton). Это первое заведение в Минске, созданное совместно с Домом шампанских вин Moët & Chandon. Обещают разнообразие этого напитка из Франции и возможность дегустировать дорогое шампанское по бокалам.

Но это не значит, что все в заведении будет дорогим, говорят представители отеля. По их словам, коктейли будут стоить до 14 рублей. Кроме того, корреспонденты AFISHA.TUT.BY заметили и кран с белорусским пивом из Лиды, и ту же воду «Боровая». Что же касается еды, то за нее тут ответственен шеф-повар из Индонезии. По словам представителей «Хилтона», паназиатская кухня сейчас на пике популярности, и к тому же она достаточно хорошо сочетается с шампанским.

— Это будет очень демократичное место, и мы надеемся, что все наши минские айтишники и другие представители поколения Y здесь будут очень часто бывать, — рассказывали корреспонденту AFISHA.TUT.BY представители DoubleTree by Hilton.

Фастфуд



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 9 Когда: с 10.00 до 22.00 Сколько: в зависимости от точки

Все точки общепита (за исключением кофейни недалеко от входа) находятся на шестом этаже ТРЦ и занимают 4770 квадратных метров вместе с открытыми террасами. Одновременно здесь сможет уместиться 500 человек, а сам этаж условно разделяют на две части: рестораны и фудкорт. Ресторанов будет четыре, и откроются они, вероятнее всего, ближе к марту. Какие именно — в ТРЦ пока не рассказывают. А вот список заведений, которые уже открылись на фудкорте, известен. Это «Ташир пицца», Salateira, «Мама Дома», Sub’s, Bubble Sweet, Doner House, Marconi.

— Кто-то любит блины, кто-то - гамбургеры, другой - салаты и не ест мясо. Кто-то хочет полноценный обед — первое, второе третье, компот и посидеть в спокойной обстановке. Кто-то — перекусить пирожок на бегу. Кто-то может потратить весомую сумму на еду, кто-то — нет. Поскольку под еду у нас целый этаж, мы старались учесть все, — говорила корреспонденту AFISHA.TUT.BY маркетинг-менеджер ТРЦ Екатерина.

Другие точки общественного питания (всего их обещают 12) откроются на фудкорте, скорее всего, в марте.

Burger club



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Где: Денисовская, 8 (ТЦ «Е-сити») Когда: с 9.00 до 23.00 Сколько: картофель фри «стандартный» — 2,15, луковые кольца — 2,17 за 5 штук, бургеры — от 2,20 рублей, роллы — от 3,80, салаты — от 3,90.

Новая для Минска франшиза расположилась на втором этаже торгового центра «Е-сити». Вместе с Burger club открылись Comedy cafe, Winners coffee — три заведения одной российской компании образовали небольшой фудкорт на 47 посадочных мест.

— Каждые полгода будем менять сэндвичи, в России сейчас популярны бургеры «Черный самурай» (в составе есть чернила каракатицы) и Chili Бургер (красный цвет булочке придает краситель), — рассказывал корреспонденту AFISHA.TUT.BY управляющий заведениями Евгений Бедрицкий.

Цены в заведении выше, чем у конкурентов — двойной чизбургер стоит 3,3 рубля, в то время как в «МакДональдсе» — 3 ровно. Чикенбургер — 2,20 против 1,85 соответственно. Но в заведении парируют: у конкурентов нет дисконтных программ (со скидкой от 3 до 20 процентов).

Подробней — в нашем обзоре.

Texas Chicken



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: Свердлова, 32 Когда: с 10.00 до 22.00 Сколько: 1 кусочек классической или острой курочки — 1,90 рубля, 4 кусочка — 4,10 рубля. Стандартная порция картошки фри — 2,10 рубля, по-деревенски — 2,40 рубля. Сэндвичи — от 2,20, мороженое в вафельном рожке — 1,30 рубля. Кола — от 1,1 рубля за 300 мл.

Первая точка этого куриного фастфуда (всего в мире около 2 тысяч ресторанов, большинство приходится на США) открылась в Минске еще в мае. Тогда, на открытии, директор «АЛС-ФастФуд» Павел Васильев говорил, что следующее заведение в белорусской столице откроют осенью в районе ул. Козлова, неподалеку от кинотеатра «Мир».

Однако второй Texas Chicken заработал в декабре на Свердлова, 32. Там, где раньше успели поработать Goody’s и YUM Burger. Здесь около 60 посадочных мест, вторую точку от первой отличает система рефил.

Из непривычных позиций меню — пюре (за 2,1 рубля). Есть как горячие, так и холодные напитки, среди которых — белорусское пиво словацкой торговой марки (пол-литра за 3,5 рубля).

Burger King / Sbarro / KFC





Где: Burger King и Sbarro в ProStore (пр-т Дзержинского, 126). KFC напротив центрального автовокзала (Бобруйская, 19). Burger King в ТЦ "Столица" (пр-т Независимости, 3−2) Когда: Burger King и Sbarro в ProStore с 05.00 до 02.00, KFC на Бобруйской, 19 — с 08.00 до 23.00, Burger King в ТЦ "Столица" с 10.00 до 22.00. Сколько: цены одинаковы для всех заведений сети

Время работы точек общепита в торговом центре ProStore (почти круглосуточно, точнее — с пяти утра до двух часов ночи) объясняются круглосуточным временем работы магазина. У Burger King и Sbarro общий зал посадки, хоть и работают они отдельно друг от друга.

Еще один Burger King с фирменными вопперами заработал на верхнем уровне ТЦ Столица — раньше на его месте располагался Good Burger. В самом торговом центре уже работают точки фастфуда KFC и Sbarro.

А вот новый KFC на восемьдесят посадочных мест открылся на Бобруйской, 19. Это уже седьмая точка в Минске и восьмая — в Беларуси (еще бренд работает в Бресте). Первый ресторан сети заработал в Минске чуть больше года назад, приход новой франшизы тогда отпраздновали с размахом .

Domino’s Pizza



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: Независимости, 143/1 Когда: с 11.00 до 23.00 Сколько: пицца с курицей и ананасами или с ветчиной и грибами — 7 рублей 90 копеек (430 граммов, или 22 см в диаметре). Самая дорогая пицца (к примеру, со шпинатом и сыром фета) стоит 21 рубль 90 копеек (за 1155 граммов, то есть 36 см).

Первая в Минске точка американской сети фастфуда и служба доставки Domino’s Pizza открылась еще в ноябре прошлого года в микрорайоне Сухарево. Сейчас в столице заработала уже седьмая точка, на этот раз — неподалеку от Национальной библиотеки. В первую очередь — чтобы расширить географию доставки. Сеть известна тем, что привозит пиццу за 30 минут, поэтому районы доставки ограничены.

— Если у нас будет большое опоздание (на 10−15−20 минут), то мы, конечно, отдадим заказ бесплатно. Если это опоздание на 3−5 минут, то в любом случае какой-то дополнительный презент, бонус будет от нас, — рассказывал корреспонденту AFISHA.TUT.BY еще на открытии первой точки директор по маркетингу Сергей Шопик.

Отсюда пиццу будут доставлять по Первомайскому району и Уручью.

Кафе, рестораны, караоке и мороженое

Паназиатский ресторан «Шикари»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: Сурганова, 50 (ТЦ "Рига") Когда: пт-сб: с 12.00 до 03.00, вс-чт: с 12.00 до 01.00 Сколько: супы — от 2 до 12,9 рубля, салаты — в среднем 5 рублей, горячее — от 7,9 рубля до 32, 5 рубля.

Первое заведение российской сети «Шикари» открылось в Минске на проспекте Независимости еще летом. Ресторан на Сурганова — вторая точка в белорусской столице (открылся на месте «Планета суши»), в Москве работает восемь ресторанов бренда. Концепция, как и меню, в котором блюда индийской, японской, китайской, вьетнамской и тайской кухни — одинаковы во всей сети. Их можно пробовать как в традиционном виде, так и адаптированном для европейцев варианте.

— На всех столах есть острая приправа по вкусу. Также можно сказать официанту о том, что хочется блюдо с высокой остротой. Тогда повара еще на кухне добавят в него острые специи или перец чили, чтобы вы заплакали, — поясняла AFISHA.TUT.BY директор сети Екатерина Борисоглебская. Ресторан на Сурганова готов вместить более 100 гостей.

Beans&Leaves



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 9 Когда: ежедневно с 07.00 до 22.00 Сколько: завтраки — 6−8 рублей, салаты — 11−14, супы — 8 рублей, десерты — 14 рублей, сэндвичи — 10−19 рублей. Американо — 3 рубля, капучино — 5 рублей. Пиво датской марки обойдется в 7 рублей.

На первом этаже отеля DoubleTree by Hilton, рядом со стойкой ресепшена, находится кафе Beans&Leaves. Оно рассчитано на 50 мест, и приходить сюда могут не только постояльцы отеля, но и все желающие. Практически все позиции (и супы в том числе) можно взять с собой в специальной упаковке.

В кафе можно купить фирменное печенье отеля за 23 рубля за упаковку, оно с шоколадом. Готовят сладость на месте, постояльцам гостиницы она полагается бесплатно. На продажу печенье упаковывают в стеклянную банку по шесть штук.

Baskin Robbins



Фото: Александр Бартенев, TUT.BY

Где: Немига, 5 (ТЦ «Метрополь») Когда: с 10.00 до 21.00 Сколько: один шарик (70 граммов) в стаканчике или рожке — 2 рубля 70 копеек

Небольшая точка Baskin Robbins в Минске открылась в ТЦ «Метрополь» на Немиге и стала пятой по счету. В столице мороженое уже продавали в «Тивали», «МОМО», «Арена-Сити» и «Экспобеле», а впервые торговая марка на белорусском рынке появилась в Витебске.

Ассортимент фирменного мороженого такой же, как и в других точках: на «прилавок» выставлен десяток сортов, всего их в запасе около полусотни. Один шарик мороженого в стаканчике или рожке (70 граммов) стоит 2 рубля 70 копеек. Два шарика — 5 рублей, 3 шарика — 7 рублей. Есть и десерты от 4,7 до 12 рублей.

Караоке «Облака»



Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Кульман, 3 Когда: с 21.00 до 6.00 ежедневно Сколько: закуски - от 6, салаты — от 7,5, супы — от 3,5, горячее — от 4 до 17 рублей. Бутылка вина — от 40.

Новое караоке пока работает в тестовом режиме. В заведении 50 посадочных мест, вскоре планируют открыть дополнительную комнату для компаний на 20 человек. Спеть можно более 50 тысяч песен — с фонограммами студийного качества, а около 10 тысяч фонограмм будут с оригинальными видеоклипами.

Караоке оборудовано системой AST-100. Порядок выступления будет определять живая очередь, а для исполнения можно будет воспользоваться шестью микрофонами.

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На фудкорте в ТЦ "МОМО" заработала 15-я в Минске и 17-я в Беларуси пиццерия «Темпо». Меню будет таким же, как и в других заведениях сети, а вот интерьер называют «более современным».

А в ТЦ «Замок» на четвертом этаже перезапустился Belvedere. Теперь здесь не ресторан, а фудкорт с блюдами кавказской и восточной кухонь.

Еще в отеле DoubleTree by Hilton на седьмом этаже открылся ресторан Ember, где кормят постояльцев. Прийти на завтрак в формате «шведский стол» туда сможет любой желающий, правда, заплатить нужно около 40 рублей.