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В США будут продавать яблоки, которые не чернеют

19.01.2017 15:48 — Разное | Tut.by  
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Первые генетически модифицированные яблоки поступит в продажу в США в следующем месяце. Об этом сообщает The Verge.


Фото: growingproduce.com

Яблоки были генетически модифицированы — в них «выключены» гены, ответственные за производство фермента под названием полифенолоксидаза. Именно реакция с участием этого вещества вызывает потемнение нарезанных яблок.

ГМО-яблоки коричневеют медленнее, чем обычные — на полное окисление фермента у них уходит три недели. Продавать их будут в нарезанном виде готовыми к употреблению. Производитель утверждает, что такие яблоки будут стоить на 35% дешевле нарезанных яблок других сортов.

Производством фруктов займется компания Okanagan Specialty Fruits, в продаже они появятся под брендом Arctic Apples. Этот сорт был одобрен регулятором в 2015 году, первый их урожай собрали осенью 2016 года.

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Плоды не будут явно идентифицированы как генетически модифицированные, хотя эта информация может быть найдена, если клиент сканирует компьютерный код QR на упаковке.

Сейчас новый сорт выращивают на 85 000 деревьев, посаженных в штате Вашингтон. Весной этого года Компания планирует довести этот показатель до более чем 300 000 деревьев.

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В них "выключены" гены, ответственные за производство фермента под названием полифенолоксидаза.

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