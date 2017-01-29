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В 2107 году в отношениях Беларуси с ЕС серьезных прорывов ждать не стоит

29.01.2017 23:21 — Разное | Ежедневник  
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В 2107 году в отношениях Беларуси с ЕС серьезных прорывов ждать не стоит

В нынешнем году в отношениях Беларуси и ЕС не стоит ожидать больших прорывов. Однако общая тенденция по расширению и углублению отношений, если не случится какая-то неожиданность, должна продолжиться.

Об этом говорится в новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса, подготовленного Белорусским институтом стратегических исследований (BISS).

На взгляд исследователей, отсутствие серьезных прорывов в отношениях Беларуси и Евросоюза вовсе не означает, что двустороннее взаимодействие прекратиться. Наоборот, продолжится планомерная работа по развитию уже достигнутых договоренностей. Это будет подразумевать постепенное наполнение повестки дня отношений с Брюсселем и отдельными европейскими столицами новыми темами и проектами, расширение деятельности Координационной группы, вовлечение в сотрудничество с ЕС большего количества министерств и ведомств, региональных властей.

По мнению экспертов BISS, можно будет ожидать и более активной деятельности на уровне парламентского измерения, особенно если белорусские депутаты окажутся приглашены к участию в Евронесте.

В 2017 году, на взгляд аналитиков,  можно ожидать и большего количества визитов на высшем и высоком уровнях. Одним из символических поводов для этого может стать череда 25-летних юбилеев установления дипломатических отношений Беларуси с европейскими государствами. Помимо политических визитов, это также обусловит проведение различных мероприятий на уровне общественной дипломатии. Способствовать улучшению белорусско-европейских отношений должны и запланированные в Минске мероприятия по линии ОБСЕ (заседание парламентской ассамблеи) и особенно Центрально-Европейской Инициативы, где Беларусь принимает годовое председательство. Последнее особенно значимо, так как это будет первый в истории опыт председательства страны в региональной организации за пределами постсоветского пространства.

Эксперты BISS  напоминают, что на протяжении всего 2016 года белорусско-европейские отношения демонстрировали устойчивую восходящую тенденцию: постепенно происходило расширение и углубление повестки дня.

«Также стоит отметить восстановление полноценных дипломатических отношений со Швецией, в Стокгольме вновь заработало белорусское посольство. Новое посольство Беларуси было открыто в Испании. Самыми проблемными среди всех европейских столиц отношения в 2016 г. были с Вильнюсом, что связано со строительством Белорусской АЭС. Из органов ЕС некоторое напряжение наблюдалось лишь с Европарламентом. Минск жестко отреагировал на принятую им в ноябре декларацию по Беларуси», - отмечается в во внешнеполитическом индексе.

Важным событием 2016 года, по мнению экспертов,  также стало возникновение нового структурированного формата диалога Беларуси и ЕС – Координационной группы. Прошло уже два ее заседания. На этом фоне Минск фактически официально заявил заключение базового соглашения с ЕС в качестве своей среднесрочной цели.

 При этом главным событием и даже прорывом 2016 года аналитики назвали снятие ЕС почти всех санкций в отношении Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнем году в отношениях Беларуси и ЕС не стоит ожидать больших прорывов. Однако общая тенденция по расширению и углублению отношений, если не случится...

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