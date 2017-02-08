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Битва больших "бюджетников": Xiaomi Redmi Note 4 против Meizu U20
На протяжении уже нескольких лет в среднебюджетном сегменте белорусского рынка смартфонов повышенным спросом пользуются аппараты двух китайских компаний — Xiaomi и Meizu. Сегодня мы сравним два сверхпопулярных «бюджетника» этих производителей — Xiaomi Redmi Note 4 и Meizu U20 — и выясним, в чью пользу лучше сделать свой выбор.
Дизайн премиум-класса даже в бюджетных аппаратах
Тактильно оба смартфона ощущаются как устройства из более высокой ценовой категории — в первую очередь этому способствуют материалы, из которых они изготовлены.
По качеству исполнения металлический Xiaomi Redmi Note 4 и стеклянный Meizu U20 ничем не уступают даже флагманским моделям не только своих, но и более именитых производителей.
Внешне Meizu U20 за счет стеклянной задней панели больше всего напоминает смартфоны компании Sony. Пользоваться устройством при этом не очень удобно — из-за скользкой спинки аппарат постоянно норовит выскользнуть из рук. Такая вот расплата за красоту.
На лицевой стороне помимо глазка фронтальной камеры и решетки разговорного динамика присутствует лишь механическая клавиша «домой» со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев — владельца устройства сенсор распознает безошибочно, но срабатывание происходит с небольшой задержкой.
В Xiaomi Redmi Note 4 датчик отпечатков расположен сзади, под основной камерой. На наш взгляд, такое расположение не самое удачное, ведь для разблокировки смартфон обязательно придется взять в руку.
Дискомфорта при использовании аппарата не возникает — благодаря изогнутой спинке в ладони он лежит как влитой.
Громкость мультимедийных динамиков у обоих устройств находится примерно на одном уровне — звонок пропустить не выйдет, но качество звучания весьма посредственное.
Еще одной немаловажной особенностью смартфонов стал гибридный слот под две SIM-карты и карточку памяти microSD. Интересно, что в Xiaomi Redmi Note 4 один паз отдан под уже малораспространенные SIM-карты формата micro-SIM (второй паз — nano-SIM), в то время как в Meizu U20 можно устанавливать исключительно nano-SIM-карты.
Экраны хороши…
Экраны смартфонов построены по технологии IPS, обладают Full HD-разрешением и диагональю в 5,5 дюймов. К плюсам обоих дисплеев также отнесем хорошее олеофобное покрытие и закругленное 2,5D-стекло.
По качеству изображения однозначного победителя выявить сложно — картинка на них выглядит естественно, без перенасыщенных цветов. При желании подстроить цветовую температуру экрана на более холодные или теплые тона можно самостоятельно в настройках.
На улице информация на экране Xiaomi Redmi Note 4 остается хорошо различима даже в солнечную погоду — максимальной яркости для этого вполне достаточно. Про Meizu U20 такого сказать нельзя — под прямыми солнечными лучами картинка на нем выгорает.
…но у Xiaomi есть серьезная проблема с минимальной яркостью
С минимальным порогом яркости у Xiaomi Redmi Note 4 выявилась серьезная проблема — в таком режиме дисплей устройства полностью гаснет, вследствие чего смартфон перестает отвечать на какие-либо команды.
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Повысить яркость или иным способом реанимировать аппарат у нас так и не вышло. Решить проблему помог лишь полный «сброс» устройства (через Google-сервис удаленного управления Android) с последующей потерей всех находящихся на нем данных.
Остается надеяться, что в будущих обновлениях системы (на момент написания обзора на смартфоне была установлена последняя версия международной прошивки) Xiaomi исправит такой серьезный недостаток — проблема явно носит программный характер.
Производительности с трудом хватает для требовательных игр
Базируются смартфоны на процессорах компании MediaTek — восьмиядерный чип Helio P10 получил Meizu U20, а более производительный десятиядерный Helio X20 достался Xiaomi Redmi Note 4. К нам на тест попали аппараты с 3 ГБ оперативной памяти (в продаже также есть модификации с 2 ГБ) и 32 ГБ встроенного хранилища.
Подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.
В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu Meizu U20 набирает порядка 45 000 очков, а Xiaomi Redmi Note 4 — больше 80 000.
Несмотря на серьезный разрыв по баллам, в повседневной жизни разницы в быстродействии между двумя смартфонами практически не ощущается — оба работают достаточно быстро, зависаний или других лагов за ними замечено не было.
С играми ситуация иная — в «тяжелой» WOT Blitz fps на Redmi Note 4 при максимальных настройках графики большее количество времени держится в районе 30−35 кадров в секунду с редкими просадками до 20 кадров.
Meizu U20 такими результатами похвастаться не может — в нагруженных эффектами сценах больше 14−17 fps добиться от него сложно.
Заметим, что проблем с чрезмерным нагревом нет ни у одного из испытуемых — под нагрузкой корпуса смартфонов греются, но серьезных неудобств это не доставляет.
Средняя автономность
Несмотря на большой аккумулятор в 4100 мАч больше чем на сутки активного использования (постоянно включенный мобильный интернет и геопозиционирование, синхронизация нескольких мессенджеров и социальных сетей, порядка часа разговоров и получаса музыки через стриминговый сервис) на Xiaomi Redmi Note 4 рассчитывать не приходится.
Meizu U20 со своей батареей на 3260 мАч при таком же режиме работы с трудом доживает до вечера. Наши наблюдения частично подтверждают и результаты синтетического теста.
Минусом обоих аппаратов также является отсутствие быстрой зарядки — эта функция пока встречается только у устройств более высокого класса.
Лучше фотографирует Xiaomi
Оба смартфона получили основной фотомодуль на 13 МП — при дневном свете лучше фотографирует Xiaomi Redmi Note 4. Его снимки отличаются правильной цветопередачей и лучшей детализацией. Фотографии Meizu U20 выходят менее качественными, но находятся на хорошем среднем уровне.
Первым в паре идет снимок, сделанный на Xiaomi Redmi Note 4.
На удовлетворительное качество фото в ночное время суток рассчитывать не стоит — оптика «бюджетников» явно не годится для съемок при недостатке света. Фронтальные камеры у обоих девайсов идут с разрешением 5 МП — ничем примечательным они выделится не могут.
Резюме
При весьма скромной стоимости (порядка 400 белорусских рублей) Meizu U20 и Xiaomi Redmi Note 4 мало чем отличаются от более дорогих моделей. К их плюсам в первую очередь относятся корпуса из премиальных материалов, большие яркие экраны и быстрые сканеры отпечатков пальцев.
С точки зрения производительности выигрывает Xiaomi Redmi Note 4 — при практически одинаковой с Meizu U20 цене он вдвое превосходит его по мощности. По времени автономной работы и качеству получаемых снимков, пускай и незначительно, также побеждает Xiaomi.
Нельзя не заметить проблему с минимальной яркостью экрана, из-за которой восстановить смартфон получилось лишь с потерей всех имеющихся на нем данных. Если бы не это, рекомендовать Xiaomi Redmi Note 4 можно было бы практически всем пользователям, заинтересованным в покупке недорогого и сбалансированного аппарата.
Но если вы не готовы мириться с подобными «багами», не нуждаетесь в повышенной производительности (которая в большинстве случаев необходима лишь для требовательных игр) или просто хотите пользоваться красивым смартфоном, то выбор в пользу Meizu U20 будет не менее оправдан.
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На протяжении уже нескольких лет в среднебюджетном сегменте белорусского рынка смартфонов повышенным спросом пользуются аппараты двух китайских компаний - Xiaomi и...
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