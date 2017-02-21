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Зарплату своим работникам задолжали 27 организаций Минской области

22.02.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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На 1 февраля 27 организаций Минской области задолжали зарплату своим работникам. Это преимущественно предприятия агропромышленного комплекса, строительной отрасли и перерабатывающей промышленности, пишет Млын.by

Тяжелое финансовое положение, дебиторская и кредиторская задолженности, снижение объемов потребления товаров (работ, услуг), наличие долгов между организациями системы АПК одного района — основные причины несвоевременной выплаты зарплаты в прошлом году.

— По всем выявленным нарушениям законодательства о труде в части своевременности выплаты заработной платы органами прокуратуры области принимаются соответствующие меры реагирования, — сообщила старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович. — Райгорпрокурорами активно реализуется право на обращения в экономические суды с заявлениями о взыскании просроченной дебиторской задолженности в интересах организаций, допустивших задолженность по выплате работникам зарплаты.

Например, грубые нарушения сроков выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, а также всех причитающихся выплат работникам при увольнении выявлены прокуратурой Борисовского района во время плановой проверки одного из сельскохозяйственных предприятий. По этим фактам в адрес его директора внесено представление, этот же руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вопросы своевременности выплаты зарплаты регулярно рассматриваются на совещаниях, заседаниях рабочих групп; созданы и действуют комиссии по контролю за своевременностью выплаты заработной платы. Органами прокуратуры Минской области налажено взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными, контролирующими органами.

В 2016 году прокурорами районов предъявлено 38 исковых заявлений на общую сумму более Br2 млн.

В Минской области на 1 февраля 2017 года задолженность по зарплате зафиксирована в 27 организациях Березинского, Борисовского, Вилейского, Воложинского, Крупского, Минского, Молодечненского, Несвижского, Пуховичского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского и Червенского районов. При этом на 1 ноября 2016 года зарплату задолжали 217 организаций, на 1 декабря 2016 года — 73, на 1 января 2017 года — 3.

 
 
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Это преимущественно предприятия агропромышленного комплекса, строительной отрасли и перерабатывающей промышленности.

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