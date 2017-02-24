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Как выглядят частные дома в Минске, которые продают по цене двухкомнатной квартиры
Минувшим летом в столице можно было наблюдать
Самое бюджетное предложение — недостроенный дом на улице Алтайской в Заводском районе с участком в 6 соток. В объявлении предупредительные хозяева написали, что дом не стоит в планах на снос и есть разрешение на реконструкцию. На участке есть газ, электричество в доме. На воду и канализацию получены технические условия для подключения, которые действительны до 30.07.2017. Дом этот продают с минувшего лета, но уже со скидкой — сейчас за него просят 33 тысячи долларов.
Дом в Дражне тоже не удалось продать с минувшего лета. Тогда его выставляли за 45 тысяч долларов, теперь — за 41. Участок — 5 соток, но подключено только электричество.
За 40 тысяч долларов хотят продать деревянный дом общей площадью 83 квадратных метра по проезду Чекалина (район Ангарской). Из коммуникаций есть электричество и природный газ. Участок — 6 соток, с хозпостройками и садом.
Жилье со всеми коммуникациями продают заметно дороже. Обустроенный дом в переулке Ангарском общей площадью 71 «квадрат» на 6 сотках предлагают за 67 тысяч долларов. В доме есть вдаже центральное отопление. На участке — гараж и плодовый сад.
В Невском переулке (район ст. м. Грушевка) предлагают трехуровневый дом со всеми коммуникациями. Участок 4 сотки в частной собственности. Есть гараж, сарай и сад. Цена вопроса — 79 тысяч долларов.
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Мы посмотрели, какой дом можно купить в столице до 80 тысяч долларов.
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