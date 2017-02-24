Минувшим летом в столице можно было наблюдать всплеск предложений о продаже частных домов от 33 тысяч долларов. За эти деньги предлагали по большей части ветхие дома на пяти сотках — вариант для тех, кто хочет построиться в черте города. Сегодня в риэлтерских базах дешевых предложений остались считанные единицы. Большая часть — уже в районе 60−80 тысяч долларов. REALTY.TUT.BY выбрал самые интересные варианты в пределах цены минской двушки.

Самое бюджетное предложение — недостроенный дом на улице Алтайской в Заводском районе с участком в 6 соток. В объявлении предупредительные хозяева написали, что дом не стоит в планах на снос и есть разрешение на реконструкцию. На участке есть газ, электричество в доме. На воду и канализацию получены технические условия для подключения, которые действительны до 30.07.2017. Дом этот продают с минувшего лета, но уже со скидкой — сейчас за него просят 33 тысячи долларов.





Дом в Дражне тоже не удалось продать с минувшего лета. Тогда его выставляли за 45 тысяч долларов, теперь — за 41. Участок — 5 соток, но подключено только электричество.





За 40 тысяч долларов хотят продать деревянный дом общей площадью 83 квадратных метра по проезду Чекалина (район Ангарской). Из коммуникаций есть электричество и природный газ. Участок — 6 соток, с хозпостройками и садом.





Жилье со всеми коммуникациями продают заметно дороже. Обустроенный дом в переулке Ангарском общей площадью 71 «квадрат» на 6 сотках предлагают за 67 тысяч долларов. В доме есть вдаже центральное отопление. На участке — гараж и плодовый сад.









В Невском переулке (район ст. м. Грушевка) предлагают трехуровневый дом со всеми коммуникациями. Участок 4 сотки в частной собственности. Есть гараж, сарай и сад. Цена вопроса — 79 тысяч долларов.







Дома поновее с коммуникациями уже не укладываются в ценовой диапазон «по цене двушки».