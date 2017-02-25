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Гандболисты БГК обыграли в гостях вице-чемпиона Словении в SEHA-лиге

25.02.2017 23:41 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова 25 февраля одержали выездную победу над вице-чемпионом Словении командой «Горенье» из города Веленье в матче групповой стадии SEHA-лиги.


Фото: bgk-meshkova.com

«Горенье» — БГК им. Мешкова — 34:37 (12:18)

«Горенье»: Базник, Ферлин, Запоншек; Н. Цехте (2), Медвед (2), Овничек, Левц, Стойнич (1), Тоскич (4), Митрович (9), Поточник (3), Голчар (3), Клеч (1), Гамс (1), Носан (2), Брумен (5).

БГК им. Мешкова: Миятович (1), Пешич, Черепенько; Д. Рутенко (1), Ященко (н.в.), Бабичев (2), Кулак (3), Криштопанс (7), Юринок (3), Стойкович (10), Шумак (1), Проданович (2), Остроушко (4), Джамали (1), Шилович (2).

Этот успех позволил брестчанам подняться на 4-е место. Правда, у ближайшего конкурента, хорватского «Загреба», который отстает на 1 очко, есть 2 игры в запасе.

До финиша регулярного сезона БГК остался один поединок — именно против «Загреба». Встреча состоится 16 марта в Хорватии. Успех в этом матче гарантирует чемпиону Беларуси выход в «финал четырех», поскольку БГК обойдет в турнирной таблице чемпиона Словении «Целе». У него сейчас на 1 балл больше, чем у брестчан, однако словенская команда уже завершила выступление на групповом этапе.

«Загреб» же даже в случае поражения от БГК не утратит шансов обойти брестчан в таблице и финишировать на 3-й строке, поскольку в запасе у хорватского клуба останутся матчи с другой хорватской дружиной «Нексе», а также против словацкого «Татрана». Оба этих соперника располагаются в таблице ниже «Загреба».

В случае выхода БГК в "финал четырех" квартет лучших клубов SEHA-лиги с большой долей вероятности соберется в Бресте, чтобы разыграть награды турнира.

1. Vardar 17 14 2 1 566: 483 44
2. Veszprem 17 13 2 2 489: 430 41
3. Celje Piv. Laško 18 11 0 7 561: 545 33
4. Meshkov Brest 17 10 2 5 521: 475 32
5. PPD Zagreb 15 10 1 4 421: 385 31
6. Metalurg 16 5 1 10 407: 421 16
7. Nexe 16 4 3 9 443: 476 15
8. Gorenje Velenje 16 4 0 12 435: 469 12
9. Tatran Prešov 15 3 1 11 392: 461 10
10. Izviđač CO 15 1 0 14 420: 510 3
 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова 25 февраля одержали выездную победу над вице-чемпионом Словении командой "Горенье" из города Веленье в матче групповой стадии SEHA-лиги.

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