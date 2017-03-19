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Строительство теннисных кортов на Цнянке планируют возобновить в мае
Строительство спортивного комплекса с теннисными кортами возле Цнянского водохранилища, которое приостановили летом 2016 года, предполагается возобновить в мае. Об этом агентству «
Физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами расположится в районе улиц Мирошниченко — Гамарника — Воропаевской.
Объект будет включать бассейн на 4 дорожки, крытые и открытые теннисные корты, площадки для пляжного тенниса, игровое поле для мини-футбола, тренажерный зал, малые корты для сквоша, ресторан, солярий и детскую игровую площадку. Комплекс
Напомним, о том, что на Цнянке построят спортивный центр с теннисными кортами, местные жители узнали, когда в парке стали вырубать деревья. Некоторые стали активно выступать против строительства и даже пытались несколько раз получить разрешение на пикет. Правда, Мингорисполком его не выдал. Администрация района не раз пыталась
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Работы были приостановлены с августа 2016 года.
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