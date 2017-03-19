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Строительство теннисных кортов на Цнянке планируют возобновить в мае

20.03.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Строительство спортивного комплекса с теннисными кортами возле Цнянского водохранилища, которое приостановили летом 2016 года, предполагается возобновить в мае. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.


Физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами расположится в районе улиц Мирошниченко — Гамарника — Воропаевской.

Объект будет включать бассейн на 4 дорожки, крытые и открытые теннисные корты, площадки для пляжного тенниса, игровое поле для мини-футбола, тренажерный зал, малые корты для сквоша, ресторан, солярий и детскую игровую площадку. Комплекс возводит подконтрольная совладельцу торгового центра «Экспобел» Петру Синкевичу компания «Эриа». Участок для строительства был выделен на основании указа президента.


Напомним, о том, что на Цнянке построят спортивный центр с теннисными кортами, местные жители узнали, когда в парке стали вырубать деревья. Некоторые стали активно выступать против строительства и даже пытались несколько раз получить разрешение на пикет. Правда, Мингорисполком его не выдал. Администрация района не раз пыталась разъяснить, что и почему построят на месте вырубленного сквера. А в середине августа строительство внезапно приостановили. Но лишь временно: оказалось, что застройщик приступил к тем работам, на которые не получал разрешение. Заказчик корректировал проектную документацию, сейчас проект проходит экспертизу, после чего строительство возобновится.

 
Теги: Минск
 
 
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