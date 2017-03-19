Строительство спортивного комплекса с теннисными кортами возле Цнянского водохранилища, которое приостановили летом 2016 года, предполагается возобновить в мае. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.





Физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами расположится в районе улиц Мирошниченко — Гамарника — Воропаевской.

Объект будет включать бассейн на 4 дорожки, крытые и открытые теннисные корты, площадки для пляжного тенниса, игровое поле для мини-футбола, тренажерный зал, малые корты для сквоша, ресторан, солярий и детскую игровую площадку. Комплекс возводит подконтрольная совладельцу торгового центра «Экспобел» Петру Синкевичу компания «Эриа». Участок для строительства был выделен на основании указа президента.





Напомним, о том, что на Цнянке построят спортивный центр с теннисными кортами, местные жители узнали, когда в парке стали вырубать деревья. Некоторые стали активно выступать против строительства и даже пытались несколько раз получить разрешение на пикет. Правда, Мингорисполком его не выдал. Администрация района не раз пыталась разъяснить , что и почему построят на месте вырубленного сквера. А в середине августа строительство внезапно приостановили . Но лишь временно: оказалось, что застройщик приступил к тем работам, на которые не получал разрешение. Заказчик корректировал проектную документацию, сейчас проект проходит экспертизу, после чего строительство возобновится.