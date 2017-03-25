Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 29−30 марта, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.



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Мероприятия будут проводиться на базе межрайонных отделов трудоустройства (МОТ). Посетители смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем. Сотрудники отделов кадров предприятий расскажут о свободных рабочих местах, условиях трудоустройства, оплате труда.

Будет представлена информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах. Кроме того, специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, профессионального обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности и др.

Так, 29 марта с 10.00 до 12.00 в отделе трудоустройства «Заводской» искать сотрудников будут предприятия «Минскдрев», Минский подшипниковый завод, КУП по обращению с отходами «Экорес», в межрайонном отделе трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный» — ОАО «Агат-электромеханический завод», УЗ «Минский городской онкологический диспансер», УП «Мингаз».

30 марта мини-ярмарки вакансий пройдут в отделах трудоустройства «Фрунзенский» (с 11.00 до 13.00 о свободных рабочих местах расскажут представители НПО «Центр» и строительное управление № 256 ОАО «МАПИД») и «Ленинский, Партизанский» (с 10.00 до 12.00 здесь будут представлены Ленинский отдел Департамента охраны МВД РБ, ОАО «Постторг», 2-я городская клиническая больница. День предприятия (ООО «Евроторг») состоится с 9.00 до 10.30 в межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский».

Также ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 15.00 в управлении занятости населения комитета по телефону (017) 369 88 29 проходит «горячая линия» по вопросам трудоустройства, где граждане могут получить информацию об интересующих вакансиях. Соискателю помогут напрямую связаться с работодателем и уточнить полученную информацию о свободных рабочих местах или договориться о дате собеседования.