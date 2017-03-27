|
Американец на монстр-траке впервые выполнил переднее сальто
27.03.2017 20:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялись соревнования Monster Jam. Американец Ли О'Доннелл на машине по прозвищу "Сумасшедший ученый" совершил переднее сальто на монстр-траке и благодаря этому трюку одержал победу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель-экстремал из США впервые в истории выполнил переднее сальто на монстр-траке. Смотрите на видео опасный трюк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии