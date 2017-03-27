﻿ Американец на монстр-траке впервые выполнил переднее сальто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американец на монстр-траке впервые выполнил переднее сальто

27.03.2017 20:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялись соревнования Monster Jam. Американец Ли О'Доннелл на машине по прозвищу "Сумасшедший ученый" совершил переднее сальто на монстр-траке и благодаря этому трюку одержал победу. 

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель-экстремал из США впервые в истории выполнил переднее сальто на монстр-траке. Смотрите на видео опасный трюк.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Пінскім раёне чатырохгадовая дзяўчынка звалілася ў раку і цудам выжыла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика