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Полиция задержала подозреваемого и заявила об "исламском следе" в деле о взрыве в Дортмунде
Полицейские назвали террористической атакой
— Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.
Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.
Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.
Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.
Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров, — цитирует DW Sports
Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия
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Полицейские назвали террористической атакой взрывы в Дортмунде у автобуса "Боруссии" накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Монако"....
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