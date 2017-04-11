﻿ Полиция задержала подозреваемого и заявила об "исламском следе" в деле о взрыве в Дортмунде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция задержала подозреваемого и заявила об "исламском следе" в деле о взрыве в Дортмунде

12.04.2017 21:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полицейские назвали террористической атакой взрывы в Дортмунде у автобуса «Боруссии» накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Монако». Кроме того, на специальной пресс-конференции официально заявлено о задержании одного подозреваемого.


Автобус «Боруссии» после взрывов. Фото: Reuters

— Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.

Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.

Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.

Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.

Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров, — цитирует DW Sports Фрауке Колер, представителя генерального прокурора Германии.

Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия письма, связывающего взрыв с антифашистами, имеет под собой «серьезные сомнения».

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские назвали террористической атакой взрывы в Дортмунде у автобуса "Боруссии" накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Монако"....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко последним в ЕАЭС подписал его Таможенный кодекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика