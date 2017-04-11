Полицейские назвали террористической атакой взрывы в Дортмунде у автобуса «Боруссии» накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Монако». Кроме того, на специальной пресс-конференции официально заявлено о задержании одного подозреваемого.



Автобус «Боруссии» после взрывов. Фото: Reuters

— Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.

Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.

Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.

Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.

Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров, — цитирует DW Sports Фрауке Колер , представителя генерального прокурора Германии.

Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия письма , связывающего взрыв с антифашистами, имеет под собой «серьезные сомнения».