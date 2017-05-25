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Пять дней до лета: делаем "попу как орех" и стройные ножки вместе с красоткой-тренером
В общем, уже не до шуток. До лета осталось пять дней, а кость все ещё широкая.
Правда, красивая фигура — это не конкретная цифра на весах, а прокаченные мышцы, подтянутое тело.
Если вы мечтаете этим летом хоть разок надеть шорты без печали, рекомендуем вам несложную, но интенсивную и мегадейственную тренировку для ног и ягодиц.
Да-да, знаем, все так говорят. Но персональный тренер и учредитель студии
Хотите спасти свои шорты от смерти в шкафу?
Тогда поехали!
Спасение № 1
Махи ногами очень эффективны для проработки ягодиц и бедер. Выполняем обычные движения (махи) прямой ногой. Это усилит нагрузку на глубокие мышцы, укрепит и подтянет наши ягодицы.
Исходное положение:
Проделав в интенсивном темпе не менее 20−30 махов, переходим к тренировке другой ноги. Делаем 3 подхода. Во время движений следите за дыханием, каждый вдох совпадает с подъемом. Обязательно держим ягодицы и живот в напряжении, это поможет дополнительно нагрузить мышцы пресса и ягодиц. Не прогибаемся в пояснице!
Спасение № 2
Выполняя подъемы согнутой ноги правильно, можно серьёзно проработать мышцы ягодиц и задней стороны бедра.
Исходное положение:
Выполняем 30−40 повторений, 2−3 подхода. Следим за дыханием, держим в напряжении живот и ягодицы.
Спасение № 3
Упражнение ягодичный мостик, несмотря на свою простоту, поражает эффективностью. После нескольких домашних тренировок можно увидеть результат в виде подтянутой попы и задней поверхности бедер. Дополнительную нагрузку получают, при соблюдении техники выполнения, спина и пресс. В работу вовлекаются и другие мускулы, в том числе бицепс и полусухожильная, полупоперечная мышца бедра.
Исходное положение:
Выполняем движение в довольно медленном темпе. Стараемся вытолкнуть тазовую часть как можно выше и задерживаемся в верхней точке на несколько секунд. Медленно на вдохе опускаемся к полу, не напрягая при этом бедренные мускулы.
Повторяем подъемы не менее 20 раз, постепенно увеличивая количество повторов и подходов.
Спасение № 4
Рейтинг самых эффективных упражнений для красивой попы всегда открывает приседание. Во время приседания мы прорабатываем сразу нескольких участков тела, — и бедер, и ягодиц. Правильное выполнение серии обеспечивает неизбежное подтягивание попы. (Улыбается)
Исходное положение:
Для достижения прогресса можно перейти к сетам с отягощениями, например, с гантелями или небольшой гирей. Эффект не заставит себя долго ждать.
Количество повторений от 30−40. В дальнейшем нужно увеличивать нагрузку. Если все выполняется верно, то после десяти приседаний могут ощущаться «приливы» в мышцах, — лучше, если после этого будет добавлено несколько повторений. Именно так происходит «накачивание» круглой попы. Можно выполнять присед с мячом и без.
Спасение № 5
Действенное упражнение, направленное на проработку мышц спины, ягодиц и бедер.
Исходное положение:
Количество повторений от 20−30 на каждую ногу. Можно делать поочередно, а можно по одной ноге.
Спасение № 6
Одно из самых эффективных упражнений для внутренней поверхности бедра.
Исходное положение:
Вы должны прочувствовать, как напрягается внутренняя поверхность бедра. Делаем 20−30 раз, отдыхаем и повторяем еще 2−3 раза.
Спасение № 7
Поднимая внешнюю ногу, лежа на боку, можно легко подкачать ноги и попу. Если к обычным движениям добавить импульсные, нагрузка на бедра, пресс увеличится в разы. Такой комплекс хорош для домашней тренировки и подойдет как новичкам, так и имеющим спортивный опыт девушкам.
Исходное положение:
Выполнив до 20−30 движений, переходим к импульсной части комплекса. Для этого не опускаем рабочую ногу на пол, продолжаем делать подъемы в минимальной амплитуде.
И меняем ногу. Так делаем 3 подхода.
Спасение № 8
Отведение прямой ноги в сторону — упражнение на «галифе», которое убирает нелюбимые нами «медвежьи ушки»!
Исходное положение:
Упражнение не сложное, но очень эффективное. Делаем по 20−30 махов и меняем сторону. И так 3 подхода.
Спасение № 9
Упражнение помогает проработать как ягодицы, на которые придется основная нагрузка, так и икроножные мышцы.
Исходное положение:
Выполнив 20−30 повторений, меняем ноги. Повторяем 2−3 раза
Лучше сделайте все медленно. Вы должны чувствовать, как напрягаются мышцы в момент выполнения.
Спасение № 10
Упражнение «плие» на мышцы внутренней поверхности бедра. К сожалению, в обычной жизни, эти мышцы практически не работают. Поэтому необходимо уделять им особое внимание.
Исходное положение:
Выполнять такие приседы нужно в достаточно медленном темпе. Глубина — до натяжения мышц.
Спасение № 11
Очень эффективное упражнение для ягодиц, которое легко можно сделать дома!
Исходное положение:
И так 2−3 похода. Вы должны чувствовать, как горят ваши ягодицы.
Спасение № 12
Упражнение, благодаря которому ягодицы становятся подтянутыми и округлыми, а ножки — стройными.
Исходное положение:
Повторяем 30−40 раз, по 2−3 подхода. Это упражнение можно делать и поочередно каждой ногой.
Делайте его даже лежа на диване! (Улыбается)
Спасение № 13
Это простое упражнение потрясающе подтягивает ягодицы!
Исходное положение:
Сгибаем 30−40 раз, затем меняем сторону. И так 2−3 подхода.
В следующем выпуске мы покажем, как проработать пресс и спинку, чтобы живот не вываливался из летних брюк, а талия не была, как у кота Виталия!
Материал подготовила тренер и учредитель студии
«Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»
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