В столице участились кражи велосипедов. Милиция разыскивает одного из веловоров

С начала лета в Ленинском районе столицы произошло сразу несколько краж велосипедов. Одна из причин преступлений — безответственное отношение людей к своему имуществу.



Фото предоставлено Ленинским РУВД Минска

— Владельцы оставляют свои велосипеды возле магазинов и подъездов, прикрепив замками. Но эти меры безопасности не останавливают преступников — они перерезают замки и угоняют велосипеды, — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. — Забирают и дорогие велосипеды, и старые ржавые, которые ничего не стоят.

Воруют велосипеды и из подъездов жилых домов. Такое преступление произошло в минувшие выходные в доме по проспекту Рокоссовского, 150б.

— Парень зашел в подъезд и из тамбура на 19-м этаже похитил велосипед Connondale Tango 6 черного цвета с узором розово-фиолетового цвета в виде полос и квадратов. Велосипед стоит 800 рублей.

Момент похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Предположительно, этот парень может быть причастен и к другим кражам велосипедов. Если вы узнали человека на видео, милиционеры просят сообщить об этом по телефону ‎+375 29 793−74−01.

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Случаи воровства в милиции объясняют тем, что велосипед — одно из доступных средств передвижения. Как правило, ворованное имущество перепродают, а спрос на бэушные велосипеды куда выше, чем на новые.

— Граждане должны лучше заботиться о сохранности своего имущества. Но если кража велосипеда все-таки произошла, то потерпевший или свидетели преступления должны сразу сообщить об этом в милицию. Разыскивать похищенную вещь легче по горячим следам.