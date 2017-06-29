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В Нацбанке заявили о низком уровне фальшивомонетничества в Беларуси
30.06.2017 09:39 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Несмотря на то, что количество выявляемых поддельных банкнот с момента деноминации растет, в целом показатель фальшивомонетничества Беларуси далек от критического.
Уровень фальшивомонетничества и после деноминации остался низким, сообщили
С выпуска новых денег в обращение и до конца 2016 года в банковской системе было выявлено десять поддельных банкнот (номиналом 5 рублей - четыре, 20 рублей - три, 10 рублей - две и номиналом 50 рублей - одна). В первом квартале этого года обнаружено 14 подделок (номиналом 20 рублей - семь, 10 рублей - шесть и номиналом 50 рублей - одна).
"Наметился рост количества выявленных подделок, но по отношению к подлинным банкнотам, находящимся в обращении, их количество ничтожно мало. В международной практике уровень фальшивомонетничества принято характеризовать показателем, устанавливающим отношение количества подделок на миллион подлинных банкнот. По итогам I квартала в Беларуси 1 поддельная банкнота встречается на 8 млн подлинных банкнот, находящихся в обращении. В международной практике критичным является показатель более 300 поддельных банкнот на миллион подлинных", - рассказали специалисты.
При этом в Нацбанке отметили, что практически все выявленные подделки изготавливаются на компьютерной и копировальной технике. Случаев использования полиграфического оборудования для подделки национальной валюты не зафиксировано. Такие поддельные банкноты, изготовленные в домашних условиях, несложно отличить от подлинных.
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Несмотря на то, что количество выявляемых поддельных банкнот с момента деноминации растет, в целом показатель фальшивомонетничества Беларуси далек от...
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