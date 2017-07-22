22 июля на аэродроме «Боровая» прошел фестиваль «Рок за Бобров». Для гостей работал фудкорт, фотозоны и другие активности, на которых было задействовано немало персонала. Как медики, охранники, повара и промоутеры видят крупнейший опен-эйр Минска — в материале AFISHA.TUT.BY.





«Белорусский бизнес любит накрутить цены, но здесь все дешево»

Организаторы обещали побить рекорд по посещаемости и заодно учесть ошибки прошлых фестивалей. Количество биотуалетов, как и анонсировали накануне, увеличилось, а вот в очередях на фудкорте гости фестиваля по-прежнему проводили много времени: от получаса в начале фестиваля до полутора часов в разгар мероприятия.

Повар Александр, который работает в одной из кейтеринговых компаний, которая обслуживала «Рок за Бобров», рассказывает, что работа на таком мероприятии для персонала ничем не отличается от работы на корпоративе.

— Тот же Wargaming любит устроить корпоратив на две-три тысячи человек. Поэтому большое количество людей нас не пугает и повара «не зашиваются».







Заготовки для шашлыка были сделаны накануне. На «Боровой» его лишь жарят на мангале (выкладывают на решетку или нанизывают на шампура).

— Мы готовим, относим, а продавцы держат еду в мармитах.

Шашлык и хот-дог стоят 5 рублей, картофель фри — 3 рубля. Повар считает эти цены очень приятными.

— Думаю, поскольку белорусский бизнес любит накрутить, то это, в принципе, даже дешево.

«Люди стоят в очереди и концерта, считай, не видят»

Всего в штате кейтеринга (6 палаток с едой) 12 поваров, а всех сотрудников, с водителями и грузчиками, на фестивале задействовано 90 человек.

— Это много. Обычно мы справляемся меньшими силами. Изначально должно было всего два кейтеринга обслуживать фестиваль. Но появились и другие точки — «Суши Весла», «Елки Палки», «Чайхона», — рассказывает повар.



Очереди на фудкорте

Но, несмотря на все, от очередей это не спасло. Девушки, которые жарят картофель фри во фритюре, считают, что организатором нужно было добавить больше палаток с едой и рассказывают, что для них этот фестиваль.

— Для нас это бесконечная толпа голодных людей, очередь, которая не заканчивается. Люди пришли отдыхать, но вместо этого по полтора-два часа ждут и концерта, считай, не видят. Но это ведь логично, все к вечеру уже не столько пить хотят, сколько кушать. Даже если бы у нас было больше мангалов, было бы лучше.





Также очереди образуются потому, что один человек покупает еду на всю компанию, рассказывают сотрудники кейтеринга. Ассортимент считают неплохим: шашлык, хот-дог, картофель фри — самые «ходовые» блюда на любом городском мероприятии.

— Не думаем, что люди стали бы покупать что-то овощное.

Самим же девушкам с их рабочего места концерта не видно, лишь в щелке между палатками можно разглядеть один из экранов, где транслируется концерт.

— Ближе всего из артистов к нам, наверное «Ляпис». Надеемся, что к его выступлению успеем все дожарить. Но «Сплин» и «Чайф» тоже ничего.

«Только середина фестиваля, а уже столько пьяных»

А вот сотрудники ОМОНа и стюарды оказались немногословными.

— Что тут говорить? Нормальная пьянка для малолеток. Дешево и сердито, — говорит один из представителей службы безопасности фестиваля. — Нормальные люди в 21−22 часа разойдутся по домам, а малолетки будут до упора «догоняться», и мы еще их будем выгонять отсюда. Погода теплая, они будут сидеть — пить, есть. Может только к двум ночи всех разгоним.





— А вам танцевать не хочется? Музыка все-таки гремит.

— Под это — нет. Под что-нибудь другое — да. Разве что «Чайф» хорошая группа, их послушал. Мы на некоторых артистах по пять раз бывали.

Помимо ОМОНа на мероприятии дежурила милиция, солдаты.

— Только середина дня, а уже столько пьяных, — подмечает один из милиционеров. — Хотя крепкий алкоголь продают только в вип-зоне, а всем остальным — пиво. Но люди все равно умудряются напиться. Пройдитесь между рядов и посмотрите, сколько человек уже спит.









«Головная боль повальная: музыка, алкоголь, солнце»

Врачи одной из бригад скорой помощи, которая дежурила на фестивале, говорит, что гости фестиваля повально просят таблетки от головной боли.

— Приходят, истерят, что им очень плохо. Предлагаешь укол — отказываются. Даем парацетамол и цитрамон. Кто-то перегревается на солнце, и в целом головная боль — не редкость на таких мероприятиях: музыка, алкоголь, солнце.





Также обращаются с поврежденными лодыжками: подворачивают их когда танцуют.

— А могут и подраться. Кто-то посмотрел не так, толкнул, когда пробирался через толпу — и все, приходится обрабатывать раны от кулаков, — шутят медики. — Нам было бы проще работать, если бы алкоголь вообще не продавали.

К слову, кареты скорой помощи не очень любят приезжать на такие мероприятия: обслуживание подобных фестивалей считается не очень благодарной работой.

— В прошлом году один наш коллега очень просился работать на фестивале и очень пожалел: много обслуживания.

«За весь день потанцевала под одну песню»

Парни, которые работают в табачной компании, говорят, что продажи идут очень хорошо. В отличие от фестиваля «Космос наш», где за ночь продали всего несколько блоков.

— Как вам фестиваль? — Я не фанат рока, из всех исполнителей импонирует, разве что, Михалок. И Каста — просто послушать.

Молодые люди признаются, что на продажу выставлены практически самые дорогие сигареты из всей линейки.

— Каково работать, когда все отдыхают? Во-первых, за работу нам платят. А во-вторых, — работа на свежем воздухе — это тоже своеобразный отдых.









Продавцы пива тоже оптимистичны.

— Мы ничего не видели. У нас стояли километровые очереди. Работали в режиме нон-стоп, не разгибаясь. Мысли вообще не об отдыхе, я потанцевала, наверное, всего под одну песню, — говорит продавец из палатки, где пиво закончилось уже в 9 вечера. — Да и хорошо, что в наших, маленьких палатках, пиво уже закончилось — нам работы меньше, да и люди трезвее будут.

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