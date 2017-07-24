Видеофакт: мертвый кашалот появился в Париже на набережной Сены

На минувших выходных в самом центре французской столицы экологи из организации Captain Boomer поместили на набережной реки Сена муляж мертвого кашалота. Активисты приурочили акцию к фестивалю "Лето в Париже", а целью необычной постановки сделали привлечение общественности к проблемам экологии.

Первоначально сотрудники группы Captain Boomer разыграли перед парижанами спектакль. Вокруг "тела" кита сновали ученые в костюмах, которые демонстративно изучали, как мог кашалот появиться в городе, в 160 километрах от океана. Для большей реалистичности место на набережной оцепили. Многие местные жители и туристы были впечатлены зрелищем.

"Я не могу определить, это правда или розыгрыш", — написала туристка из США в Twitter под сопроводительным фото.

Whale in Paris:) #art love this idea. Protect whale and oceans!! This is incredible and the smell Was so real..crazy! pic.twitter.com/ja8kZaIx9h — Jennifer (@jennilly24) 23 июля 2017 г.

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