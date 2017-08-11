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Десять часов шума турбин против бессонницы

11.08.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бюджетная авиакомпания EasyJet представила десятичасовой альбом, состоящий из аудиодорожки гудения двигателей лайнера.

Аудиозапись должна помочь людям, которые не могут уснуть.

Специалисты считают, что создаваемый турбинами самолета белый шум эффективно способствует засыпанию. Такой звук блокирует посторонние раздражающие звуки, которые мешают заснуть.

Запись была сделана во время перелета из лондонского аэропорта Гатвик в Ниццу. Ее можно купить за девять евро, скачав на iTunes, Amazon и Google Play или прослушать на канале лоукостера на YouTube. Средства, собранные от продажи альбома, пойдут на помощь страдающим от бессонницы детям.

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Лоукостер EasyJet записал аудиодорожку для людей, страдающих от проблем со сном. Видеозапись была опубликована в интернете, и уже можно проверить, поможет ли она...

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