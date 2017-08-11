Десять часов шума турбин против бессонницы

Бюджетная авиакомпания EasyJet представила десятичасовой альбом, состоящий из аудиодорожки гудения двигателей лайнера.

Аудиозапись должна помочь людям, которые не могут уснуть.

Специалисты считают, что создаваемый турбинами самолета белый шум эффективно способствует засыпанию. Такой звук блокирует посторонние раздражающие звуки, которые мешают заснуть.

Запись была сделана во время перелета из лондонского аэропорта Гатвик в Ниццу. Ее можно купить за девять евро, скачав на iTunes, Amazon и Google Play или прослушать на канале лоукостера на YouTube. Средства, собранные от продажи альбома, пойдут на помощь страдающим от бессонницы детям.

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