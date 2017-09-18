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Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин

19.09.2017 16:22 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура кантона Женева обнаружила тех, кто спустил в унитаз сумму порядка 100 тысяч евро. Это две гражданки Испании. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан (Vincent Derouand).

«Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро… Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины — испанки по национальности — выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег», — сказал Деруан.

По его словам, если выяснится, что деньги были получены законным путем, испанки не понесут никакого наказания, так как порча денег в Швейцарии не является преступлением.

«Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией», — добавил он.

Несколько месяцев назад в туалете рядом с банковским хранилищем в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG, были найдены банкноты номиналом в 500 евро. Через несколько дней купюры засорили туалеты в расположенных рядом ресторанах Café du Centre и Molino. Многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

Услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков. После этого швейцарские прокуроры начали расследование, чтобы выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро.

Винсент Деруан заверил, что затраты банка и ресторанов на прочистку канализации были частично компенсированы — адвокат испанок связался с ними и предложил оплатить работы.

 
 
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Прокуратура кантона Женева обнаружила тех, кто спустил в унитаз сумму порядка 100 тысяч евро. Это две гражданки Испании.

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