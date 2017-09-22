Новые секс-символы: кто занял места Джонни Деппа, Пирса Броснана и Джека Николсона

Джек Николсон, 80 лет / Том Старридж, 31 год





Николсон в представлении не нуждается — всё уже сказал и доказал ролями за свою долгую кинокарьеру, которая началась ещё в 1958 г.

А вот про молодую кровь — да. Молодой английский актер, одноклассник еще одного нового секс-символа Роберта Паттинсона, стал известен после фильма «Рок-волна». Всё дело в харизме! Сердце Тома свободно: он расстался со своей возлюбленной Сиенной Миллер, но они остаются близкими друзьями.

Пирс Броснан, 64 года / Грант Гастин, 27 лет









Тот же проницательный взгляд, та же загадочная улыбка! Неужели подрос новый Джеймс Бонд?

Звезда сериалов «Флэш» и «Стрела» сыграл открытого гея (сериал «Лузеры»), после чего пошли слухи про его гомосексуальность в реальной жизни. Но его роман с девушкой и предстоящая свадьба доказывают обратное.

Джонни Депп, 54 года / Эзра Миллер, 24 года









В молодом Эзре Миллере есть та же загадочность и тот же мистицизм, что и в Деппе. Актер доказал это одной из главных ролей в фильме «Фантастические твари». А ещё Миллер сделал в СМИ смелое заявление, что считает себя квиром (человеком, который не вписывается в традиционные рамки, в том числе и гендерные).

Александр Абдулов, скончался в 2008 году в возрасте 54 лет / Максим Матвеев, 35 лет

Образ любимца женщин с невыносимым характером (который был так свойствен Абдулову) за Матвеевым закрепился сразу после роли в фильме «Стиляги». Следующие работы и роман с одной из самых красивых женщин современного российского кинематографа, Лизой Боярской, имидж интеллигентного героя-любовника только закрепили.

Игорь Старыгин, скончался в 2009 году в возрасте 63 лет / Александр Петров, 28 лет





Полнится российский кинематограф голубоглазыми красавцами! Не факт, что Александра ждёт такой же оглушительный успех, как Игоря Старыгина после роли в «Мушкетерах», но пока всё складывается неплохо: режиссеры сериалов видят его только в главных ролях.

Владимир Машков, 53 года / Павел Прилучный, 29 лет









К 29 Павел Прилучный успел сыграть «сильного мужчину» в нескольких сериалах («Мажор», «Закрытая школа») и обзавестись семьей с двумя детьми. Отношения с женой, Агатой Муцениеце, начались на съемочной площадке и перетекли в реальную жизнь.

Константин Хабенский, 45 лет / Павел Табаков, 21 год





Как и Константин Хабенский, сын Олега Табакова много играет в театре, а ещё — успел поработать с режиссером Анной Меликян в фильме «Звезда». Свободно ли сердце молодого актёра, неизвестно — пока он мечтает о такой же успешной актерской карьере, как у его отца.