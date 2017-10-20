В нашем рецепте мы сразу приготовим и мясо, и гарнир и из овощей. А вот степень прожарки отрегулируем с помощью обычной фольги и бокала вина.

Нам понадобится:

Курица целая — 1 шт.

Картофель — 4-5 шт.

Лук красный — 2 шт.

Морковь — 2-3 шт.

Чеснок — 4-5 зубчиков

Шампиньоны крупные — 4-5 шт.

Тимьян — 5 веточек

Подсолнечное масло — 50 мл

Вино красное сухое — 200 мл

Соль, перец — по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Курицу моем, очищаем, обрезаем лишнее — жир, кожу. Удаляем лишнюю влагу с помощью бумажных полотенец. Затем разрезаем курицу пополам и натираем солью и специями.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Теперь займемся овощами. Картофель с помощью губки тщательно отмываем, обсушиваем и нарезаем крупными кусками. Морковь, лук и чеснок очищаем, нарезаем морковь и лук крупно, а чеснок оставляем целыми зубчиками. Шампиньоны разрезаем на 4 части.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Берем глубокую сковороду и обжариваем в ней все овощи, кроме чеснока, поочередно до образования румяной корочки.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Теперь займемся сборкой блюда. На дно глубокого противня наливаем немного растительного масла. Затем выкладываем половинки курицы и обжаренные овощи, сверху выкладываем веточки тимьяна. Солим, перчим и вливаем красное вино. Накрываем противень фольгой и отправляем его в духовку.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Запекаем курицу при температуре 190 градусов 20 минут, потом убираем фольгу и готовим еще минут 30 в зависимости от того как любите — с корочкой или без.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица с осенними овощами

Выкладываем курицу на сервировочное блюдо, добавляем к ней запеченные овощи, украшаем свежей зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!