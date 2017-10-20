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Курица с осенними овощами
21.10.2017 07:04 — Разное | Sputnik Беларусь
В нашем рецепте мы сразу приготовим и мясо, и гарнир и из овощей. А вот степень прожарки отрегулируем с помощью обычной фольги и бокала вина.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Курицу моем, очищаем, обрезаем лишнее — жир, кожу. Удаляем лишнюю влагу с помощью бумажных полотенец. Затем разрезаем курицу пополам и натираем солью и специями.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Теперь займемся овощами. Картофель с помощью губки тщательно отмываем, обсушиваем и нарезаем крупными кусками. Морковь, лук и чеснок очищаем, нарезаем морковь и лук крупно, а чеснок оставляем целыми зубчиками. Шампиньоны разрезаем на 4 части.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Берем глубокую сковороду и обжариваем в ней все овощи, кроме чеснока, поочередно до образования румяной корочки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Теперь займемся сборкой блюда. На дно глубокого противня наливаем немного растительного масла. Затем выкладываем половинки курицы и обжаренные овощи, сверху выкладываем веточки тимьяна. Солим, перчим и вливаем красное вино. Накрываем противень фольгой и отправляем его в духовку.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Запекаем курицу при температуре 190 градусов 20 минут, потом убираем фольгу и готовим еще минут 30 в зависимости от того как любите — с корочкой или без.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица с осенними овощами
Выкладываем курицу на сервировочное блюдо, добавляем к ней запеченные овощи, украшаем свежей зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!
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В каждой семье есть любимые проверенные секреты - например, как запечь в духовке курицу.
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