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Бачурин: цель Всемирного фестиваля молодежи и студентов достигнута

22.10.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Официальная церемония закрытия этого представительного молодежного форума прошла вечером 21 октября. Участниками форума стали более 20 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Было представлено более чем 180 стран мира.

Бачурин: цель Всемирного фестиваля молодежи и студентов достигнута
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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"Разъезжаться будет тяжело. Но главная цель фестиваля достигнута. Приехали самые разные участники, с разными политическими взглядами, разного вероисповедания, с разными культурными платформами. Казалось бы, они вообще не должны друг друга понимать. Но в Сочи, олимпийском, а теперь и фестивальном, они не только нашли общий язык, но и стали друзьями", — сказал Бачурин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 18 по 22 октября 2017 года. В его первый день в Москве состоялся студенческий карнавал. Основные мероприятия прошли в Сочи. Было реализовано около 450 запланированных мероприятий дискуссионной программы, работали различные творческие и технические кластеры. Беларусь представила делегация из более чем 300 человек.

Беседу с Ильей Бачуриным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Креативный продюсер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, руководитель оргкомитета международной молодежной кинопремии Transform Nation Award Илья Бачурин...

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