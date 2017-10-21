Бачурин: цель Всемирного фестиваля молодежи и студентов достигнута

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов . Официальная церемония закрытия этого представительного молодежного форума прошла вечером 21 октября. Участниками форума стали более 20 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Было представлено более чем 180 стран мира.



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"Разъезжаться будет тяжело. Но главная цель фестиваля достигнута. Приехали самые разные участники, с разными политическими взглядами, разного вероисповедания, с разными культурными платформами. Казалось бы, они вообще не должны друг друга понимать. Но в Сочи, олимпийском, а теперь и фестивальном, они не только нашли общий язык, но и стали друзьями", — сказал Бачурин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 18 по 22 октября 2017 года. В его первый день в Москве состоялся студенческий карнавал. Основные мероприятия прошли в Сочи. Было реализовано около 450 запланированных мероприятий дискуссионной программы, работали различные творческие и технические кластеры. Беларусь представила делегация из более чем 300 человек.

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