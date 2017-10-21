|
Бачурин: цель Всемирного фестиваля молодежи и студентов достигнута
22.10.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В Сочи завершился
© Sputnik/ Григорий Сысоев
"Разъезжаться будет тяжело. Но главная цель фестиваля достигнута. Приехали самые разные участники, с разными политическими взглядами, разного вероисповедания, с разными культурными платформами. Казалось бы, они вообще не должны друг друга понимать. Но в Сочи, олимпийском, а теперь и фестивальном, они не только нашли общий язык, но и стали друзьями", — сказал Бачурин.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 18 по 22 октября 2017 года. В его первый день в Москве состоялся студенческий карнавал. Основные мероприятия прошли в Сочи. Было реализовано около 450 запланированных мероприятий дискуссионной программы, работали различные творческие и технические кластеры. Беларусь представила делегация из более чем 300 человек.
Беседу с Ильей Бачуриным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Креативный продюсер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, руководитель оргкомитета международной молодежной кинопремии Transform Nation Award Илья Бачурин...
|
Архив (Разное)
Комментарии