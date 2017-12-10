Результат без затрат: как удачно стартовать в бизнесе





В Беларуси всё шире распахивается окно возможностей для открытия собственного бизнеса.

Банк «Решение» поддерживает эти изменения и предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться пакетом услуг «StartUp-решение» для быстрого и выгодного старта своего дела.

Год без абонентской платы за рассчётно-кассовое обслуживание — это уникальное предложение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с даты государственной регистрации которых не прошло 6 месяцев!

Ежемесячная плата за пользование пакетом услуг «StartUp-решение» полностью отменяется, — а это значит, что совершенно бесплатными будут все действия Банка, необходимые для запуска предпринимательского проекта и дальнейшего расчётно-кассового обслуживания.

Как в спортивном старте дорого каждое мгновение, так и в деловом стартапе время и деньги просто бесценны! Чтобы их сэкономить, Банк «Решение» предлагает сочетание двух универсальных инструментов. Во-первых, это бесплатное РКО , во-вторых — новый «Интернет-банк» на современной цифровой платформе с мобильной версией и торговой валютной площадкой.

Основа бизнеса в партнёрстве с Банком «Решение» такова, что не только деньги экономят реальное время, но и время экономит конкретные деньги. Так, например, РКО в пакете «StartUp-решение» позволяет переводить безналичные денежные средства со счёта без ограничения по количеству операций, если платёжные поручения переданы через «Интернет-банк» . А мобильная версия «Интернет-банка» в свою очередь позволяет делать это где и когда вам удобно.

Кроме того, валютная торговая площадка кардинально упрощает и ускоряет все валютно-обменные операции. За единицу времени с мобильным «Интернет-банком» их можно осуществить намного больше и выгоднее, потому что настройки для каждой сделки — самые обширные, а контроль в автоматическом режиме исключает многие сложности в работе с валютой.

Первый год для любого стартапа — самый важный и ответственный. Пережить его легче с карточкой VISA Gold , которая в рамках «StartUp-решения» будет бесплатно выдана для перечисления предпринимательского дохода, равно как и банковские платёжные карточки сотрудникам в рамках чрезвычайно выгодных своей гибкостью зарплатных проектов Банка «Решение» .

Когда дует попутный ветер, выигрывает тот, кто первым поднимает парус.

Добро пожаловать на борт Банка «Решение» !