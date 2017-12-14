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Роскачество не обнаружило «паленой водки», «Бульбаш» по характеристикам опередил Absolut

15.12.2017 21:07 — Разное | Ежедневник  
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Роскачество не обнаружило «паленой водки», «Бульбаш» по характеристикам опередил Absolut

topnews.ru

Единственная белорусская водочная марка «Бульбаш», попавшая в исследование Роскачества, признана «товаром повышенного качества». В целом ни к одному из 49 брендов у экспертов не возникло особых вопросов.

В рамках веерного исследования крепких алкогольных напитков Роскачество провело экспертизуводки 49 торговых марок от 34 производителей. Продукция была исследована по 22 параметрам качества и безопасности. Большинство товаров – российского производства, также были представлены марки из Беларуси («Бульбаш»), Финляндии (Finlandia), Швеции (Absolut) и Франции (Grey Goose). Стоимость продукции составила от 205 до 1554 росс. рублей за бутылку.

В итоге «Бульбаш» наряду с 31 марками вошел в группу «товаров повышенного качества», еще 19 водок признаны просто «качественным товаром». Причем, «Бульбаш» опередил Absolut и  Nemiroff.

 Главный оптимистичный вывод  Роскачества - «паленой» водки среди исследованных образцов нет.

Отмечается, что водку проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также детально изучали качество воды, которая применялась при производстве. Главным вектором исследования стало изучение природы происхождения сырья – наличие альдегидов, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, т.н. «боярышнике», содержание технического и метилового спиртов, а также сивушных масел.

Кроме того, аккредитованные дегустаторы определили, какая водка пьется легко, а какую можно назвать по-настоящему горькой – профессиональное мнение экспертов рынка сыграло немаловажную роль в построении Роскачеством профессионального рейтинга вкуса водки от более мягких сортов к более жестким.

 
 
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Единственная белорусская водочная марка «Бульбаш», попавшая в исследование Роскачества, признана «товаром повышенного качества». В целом ни к одному из 49 брендов...

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