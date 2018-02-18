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Владимир Кравцов: «Избирателям предстоит сделать выбор в пользу достойных людей, которые будут знать их чаяния и желания»

18.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов сегодня проголосовал на избирательном участке №7, который расположен в Гродненской городской гимназии.


— Сегодня в стране проходит заключительный этап избирательной кампании, мы должны избрать новые составы местных Советов депутатов всех уровней: от сельского до областного. Это 2378 депутатов – большая армия народных избранников, — отметил Владимир Кравцов. — Безусловно, хотели бы, чтобы избиратели голосовали за достойных, активных людей. Которые бы знали чаяния, желания наших граждан и помогали решать их проблемы и вопросы, конструктивно взаимодействуя с органами исполнительной власти. Которые бы активно участвовали в обсуждении областных планов, программ для того, чтобы они были максимально эффективными и работали на благо наших людей.
 

Владимир Кравцов особо подчеркнул, что сотрудничество представительной власти и исполнительной должно быть конструктивным. Народные избранники, постоянно общаясь с населением и принимая участие в самых разных мероприятиях, лучше знают, какие вопросы волнуют граждан. Потому их роль в государстве должна быть усилена. Темы, волнующие людей, должны доходить до исполнительной власти.
— В области разработана программа социально-экономического развития на 2018 год. Мы утвердили направления, подпрограммы, определяющие, куда будут направлены основные силы и средства. При этом важен общественный контроль за этим процессом, что помогает при необходимости корректировали наши действия. Важна позиция депутатов и относительно дальнейших планов на будущие годы, — сказал Владимир Кравцов.

Исполнив свой гражданский долг, глава области ознакомился с тем, как организована на избирательном участке торговля, досуг жителей микрорайона. В столовой расположился буфет. Изделия из мяса, смаженки, небольшие пиццы, кексы, пирожные – все это приготовлено поварами Гродненской городской гимназии, где есть свой кондитерский цех. Организовало выездную торговлю предприятие «Лимож». Кроме того, в день выборов избиратели могут бесплатно посетить школьный бассейн. В обед, когда ожидается наибольший наплыв голосующих, в актовом зале пройдет концерт, будут вести консультативный прием врачи.

Обратил внимание Владимир Кравцов и на доску почета с известными выпускниками гимназии, отметив, что в этом году, объявленном в Беларуси Годом малой родины, стоит особое внимание уделить тем, кто добился значимых успехов. О таких людях должны знать, а современные школьники на них равняться.





Видео Гродно Плюс
Фото Артем Турлай
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов сегодня проголосовал на избирательном участке №7, который расположен в Гродненской городской гимназии....

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