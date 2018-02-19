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В Минске столкнулись рейсовый автобус и три легковушки: пострадали женщина и ребенок

20.02.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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Женщина и ребенок пострадали в массовой аварии, которая произошла 20 февраля, около 07.50, в Минске.


Фото: ГАИ Минска

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летняя женщина на Renault Twingo ехала по улице Селицкого со стороны промзоны в направлении улицы Шабаны. В районе дома № 39 на закруглении дороги она совершила столкновение с попутным Renault Laguna. От удара «Твинго» отбросило на встречную полосу движения, где автомобиль врезался в Citroen. Последний, в свою очередь, совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в первой полосе.

В результате ДТП водитель Renaul Twingo и ее 5-летний сын получили травмы различной степени тяжести. В ГАИ отметили, что ребенок ехал в детском удерживающем устройстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 20 февраля, около 07.50, на улице Селицкого.

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