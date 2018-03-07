Сегодня на YouTube появился клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» на песню «8 Сакавiка». Главную роль в нем сыграл борисовчанин Вадим Галыгин. Среди актеров также можно легко узнать Анатолия Ярмоленко и Ларису Грибалеву. Мама Вадима Галыгина сыграла одну из ролей певиц хора. Снимали видео в Минске и Минском районе.
Известно, что съемки клипа заняли три дня. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приехал на съемки всего на несколько часов. За это время он успел не только сняться в самом клипе, но и в образе заводчанина сфотографироваться с трактором «Беларусь».
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