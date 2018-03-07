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Вадим Галыгин и группа "Ленинград". В Сети появился клип, ради которого Шнуров приезжал в Минск

07.03.2018 22:49 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на YouTube появился клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» на песню «8 Сакавiка». Главную роль в нем сыграл борисовчанин Вадим Галыгин. Среди актеров также можно легко узнать Анатолия Ярмоленко и Ларису Грибалеву. Мама Вадима Галыгина сыграла одну из ролей певиц хора. Снимали видео в Минске и Минском районе.

Известно, что съемки клипа заняли три дня. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приехал на съемки всего на несколько часов. За это время он успел не только сняться в самом клипе, но и в образе заводчанина сфотографироваться с трактором «Беларусь».

Концерт «Ленинграда» состоится в «Минск-Арене» еще нескоро — 1 декабря. Но билеты можно купить уже сейчас. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены», где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на YouTube появился клип Вадима Галыгина и группы "Ленинград" на песню "8 Сакавiка".

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