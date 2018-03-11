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Милиция нашла завод по производству самогона возле Беловежской пущи

12.03.2018 17:05 — Разное | Навiны  
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Производство самогонной браги организовал 42-летний житель Свислочского района. 

Милиция Брестской и Гродненской областей и сотрудники Нацпарка «Беловежская пуща» во время совместного рейда обнаружили мини-завод по производству самогона в лесу около деревни Корнадь Свислочского района, сообщает Sb.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

«Обнаружено более 6 тонн самогонной браги. Ее производство на территории Свислочского района организовал 42-летний неработающий местный житель. По данному факту проводится проверка», — сказал он.

Дученко уточнил, что на Брестчине с начала года изъято более 7 тонн фальсифицированных спиртных напитков, уничтожено 76 самогонных аппаратов. За нарушение антиалкогольного законодательства привлечены к административной ответственности 320 человек.

 
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Производство самогонной браги организовал 42-летний житель Свислочского района. 

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