14 марта проходят очередные четвертьфинальные матчи Кубка Беларуси. В Бресте местное «Динамо» уверенно обыграло «Слуцк» со счетом 2:0. В Минске БАТЭ играет с «Ислочью».



Фото: ФК «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» — «Слуцк» — 2:0

Брест. Стадион «Юность».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

«Динамо-Брест»: Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Витус, Осучукву, Филипович (Легчилин, 46), Савицкий, Милевский, Нехайчик, Фамейе (Седько, 73).

«Слуцк»: Панкратов — Бобко (к), Образов, Тимошенко, Примус, Думбия, Хотов, Кибук, Шикавка, Елезаренко (Зуевич, 83), Ясинский (Николич, 71).

Голы: 1:0 — Фамейе (54). 2:0 — Гаврилович (93+).

Предупреждения: Ясинский (2), Каргас (59), Николич (82), Кибук (89).

Матч начался с атак брестчан, однако, быстрый гол забить им не удалось. На тридцатой минуте «Слуцк» провел успешную контратаку, завершившуюся ударом Шикавки в штангу.

Завершился первый тайм атакой «Динамо» и двумя штрафными, но в итоге, после первых 45-и минут, счет остался неизменным — 0:0.

Второй тайм стартовал с пары моментов у хозяев, особенно запомнился точный удар Легчилина, заменившего Филиповича. После было еще нескольких не особо удачных атак «Динамо», но затем хозяева наконец-то открыли счет.

На 54-ой минуте Фамейе головой отправил мяч в ворота «Слуцка» с подачи Нехайчика, который в свою очередь получил мяч на левом фланге и успешно отдал пас во вратарскую.

«Слуцк» старался забить свой гол, но брестчане уверенно играли в обороне и осаждали ворота соперника. У гостей был неплохой момент сравнять счет, Кибук выстрелил во вратарскую, однако Думбия не сумел воспользоваться моментов и прострелил выше ворот.

Во второй половине второго тайма Думбия снова показал себя не в лучшем свете, сфолив на Седько. В центре поля также пострадал Милевский, но, получив медицинскую помощь, продолжил игру.

Динамовцы в свою очередь продолжали искать счастье у чужих ворот и на последней добавленной минуте Гаврилович забил второй гол, облегчив своей команде задачу в ответном матче.

Он пройдет 18 марта в минском манеже и начнется в 14.30.

«Ислочь» — БАТЭ — 0:2

Идет первый тайм.