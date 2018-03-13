Баскетболисты «Цмокі-Мінск» не сумели пробиться в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа — четвертого по рангу клубного турнира континента.



Фото с сайта bc-tsmoki.by

В ответном матче 1/8 финала 14 марта минчане проиграли дома одному из лидеров чемпионата Италии «Авеллино».

«Цмокі-Мінск» — «Авеллино» — 72:81 (14:24, 18:13, 16:20, 24:24).

После выездного матча, который завершился вничью (70:70), дома минчан устраивала победа с любым счетом. Неудачно начав ответную встречу, «драконы» со временем пришли в себя. А в третьей четверти даже вышли вперед (43:42) — единственный раз за игру.

Но в заключительном периоде гости вернули себе контроль над игрой, хотя «Цмокам» порой и удавалось навязать борьбу.

Таким образом, по итогам двух поединков дальше шагает «Авеллино».