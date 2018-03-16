В России перед президентскими выборами объявлен день тишины





День тишины перед голосованием на выборах президента России, которые состоятся 18 марта, наступил по всей стране 17 марта. В этот день запрещается любая предвыборная агитация.

Кандидаты в президенты завершили свою трехмесячную агитационную кампанию и уже никак не смогут повлиять на выбор граждан.

По закону «О выборах президента РФ», в день тишины запрещена предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в печатных изданиях и в сетевых изданиях. Так же запрещены митинги, встречи избирателей и раздача листовок.

Это предусмотрено для того, чтобы избиратели в тишине обдумали свой выбор и решили, за кого они проголосуют 18 марта.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 м от помещений для голосования.

В самых восточных точках день тишины начался в 15:00 16 марта. Выборы президента пройдут 18 марта. В этот день также нельзя вести агитацию.

На пост президента России баллотируются восемь кандидатов: действующий президент Владимир Путин, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

