Задержан серийный грабитель православных храмов Брестчины - фото

Сотрудники управления уголовного розыска УВД совместно с коллегами из Кобринского РОВД на железнодорожном вокзале в Кобрине задержали 26 летнего жителя района, у которого при обыске были обнаружены специальные приспособления для взлома запирающих устройств.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54131.php

Читать полностью в источнике с фото:





С октября прошлого года по настоящее время на территории Березовского, Брестского, Дрогичинского, Пинского и Кобринского районов была совершена серия краж из православных храмов области.

Злоумышленник совершал преступления ночью, взломав двери храма, похищал деньги из церковных ящиков для пожертвований. Исходя из обстоятельств совершения преступлений, оперативники установили, что преступления совершаются одним и тем же способом. Ряд улик, изъятых на местах преступлений, подтвердил предположения сотрудников розыска.

Как отметил начальник управления уголовного розыска УВД Брестчины полковник милиции Максим Суббота, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины, был установлен нигде не работающий ранее судимый за совершения краж 26-летний житель деревни Болота Кобринского района. Его задержали сотрудники уголовного розыска Кобринского РОВД на железнодорожном вокзале в г.Кобрине. При нем находились специальные приспособления для взлома замков и дверей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность задержанного к иным преступлениям на территории Брестчины.