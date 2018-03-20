Место строительной выставки теперь за МКАД, у нее другой формат. Изменения нам понравились

Белорусские строительные выставки сменили формат. Начали с того, что выставочную площадку вынесли за пределы Минска — «BudExpo-2018» открылась в торгово-логистическом комплексе «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица, в трех километрах от МКАД по трассе Минск-Брест. Добравшиеся немногочисленные посетители удостоверились, что кое-что и в самом деле изменилось, и в хорошую сторону.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Официальное открытие выставки было громким, с танцами, дымом и конфетти. На официальной части присутствовали высокие гости от министерства архитектуры и строительства.





Общее впечатление от выставки — организаторы очень старались. По сравнению с последними осенними она получилась вполне представительной. Но потенциал, судя по пустующим площадям, у нее больше, чем возможностей у строительных компаний.





Из новшеств — ярмарка-конкурс инновационных проектов «BUDИдея», которая собрала под своим крылом проекты, достойные внимания как со стороны инвесторов, так и со стороны строительных компаний.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, ГП «Институт НИИСМ» предлагает свои разработки по использованию отходов производства бумаги и картона (скопа) — из них при небольших инвестициях можно производить строительные материалы с высокими теплоизоляционными свойствами.

«Белорусский государственный технологический университет» представил проект производства гранулированного теплоизоляционного пенно-силикатного материала на основе отхода промышленности кремнегеля, водоотталкивающее покрытие для обработки поверхности строительных материалов.

«Брестский государственный технический университет» — технологию строительства экологически чистых и энергоэффективных домов на основе костры льна. А еще на стенде работает белорусский образец строительного 3D принтера.





Впервые в рамках строительной выставки пройдут конкурсы профессионального мастерства «BudМастер-2018» («Лучший каменщик» и «Лучший штукатур»). Пройдет целый ряд мастер-классов. Сегодня, например, учили класть блоки, делать полы по сухой стяжке.





Для студентов выступали архитекторы. Правда, эта часть планировалась более разнообразной, с участием модных молодых архитекторов, но не у всех получилось посетить выставку. Поэтому о «Современной городской архитектуре» рассказывали в основном заслуженные архитекторы.









На BudExpo-2018 организована масштабная деловая программа. В формате конференций, «круглых столов» и панельных дискуссий пройдет Республиканский практический форум «Инновации в строительстве». Тематические направления: новые технологии и решения в строительстве, проектирование и управление строительными BIM технологиями, новая архитектура, интеллектуальные здания, умный город, экотехнологии, декоративные материалы, средства малой механизации. Выступят более 60 ведущих экспертов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья (России, Польши, стран ЕС и Прибалтики).





























Вход на форум для специалистов свободный, по предварительной регистрации.

Как добраться

Бесплатными автобусами от станции метро «Малиновка» (остановка возле гипермаркета ProStore) с табличками BUDEXPO, «Корона"/ «Глобус Парк». Во время проведения выставки автобусы будут курсировать с 8.30 до 18.00 каждые полчаса.

Общественным транспортом или на автомобиле — выезд из Минска по пр. Дзержинского, двигаться по Брестскому шоссе 3−4 км.