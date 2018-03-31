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Щеткина: задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща

29.03.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычник  
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 Щеткина: задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща
28 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща. Об этом заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Суть декрета №1- в консолидации усилий всех ветвей власти в работе по содействию занятости населения: от оказания помощи в трудоустройстве, переобучения до применения мер к лицам, которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни. Ключевое место в исполнении требований декрета №1 предопределено местным исполнительным и распорядительным органам и Советам депутатов нового состава. «Советы депутатов должны быть инициативными и самостоятельными, добросовестно исполняющими свои обязанности. Необходимо активно взаимодействовать с парламентом, исполнительной властью в интересах людей. Задача членов Совета Республики — не только реализовывать задачи, которые закреплены в нормативно-правовой базе, но и быть флагманами в развитии регионов. Вы должны быть в центре решения вопросов, высвечивать проблемные вопросы, обеспечивать их решение», — убеждена Марианна Щеткина.

По ее мнению, члены Совета Республики и депутаты местных Советов должны подключиться к широкомасштабной информационной работе по разъяснению возможностей, которые предоставляет декрет №1 и другие принятые нормативно-правовые акты по либерализации предпринимательской деятельности. Депутатам всех уровней предоставлено право войти в состав постоянно действующей комиссии по координации работы по реализации норм декрета №1.

«Но это не значит, что исполнительная власть переложит всю ответственность на депутатский корпус. Задачи должны решать вместе, сообща. И мы прекрасно понимаем, что руководитель района вместе с руководителем Совета депутатов отвечают за людей, их судьбы на конкретной территории», — обратила внимание заместитель председателя Совета Республики.

Комиссии начнут свою деятельность в обновленном формате. Общая задача — это изучение практики работы и внесение при необходимости предложений по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. В этих целях целесообразно задействовать потенциал Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.

«Мы договорились, что в апреле-мае текущего года Министерством труда и социальной защиты во всех регионах будут проведены семинары, круглые столы, цель которых обобщить предыдущей опыт работы комиссий, собрать примеры типичных ситуаций, выработать рекомендации для обновленных комиссий. И регионы должны работать под стратегическим руководством министерства», — считает она.

Должно быть налажено тесное межведомственное взаимодействие и подключены общественные объединения. «Недопустимо, чтобы реализация декрета легла только на плечи, например, отделов и управлений по труду, занятости и социальной защите. Это общее дело. По сути, председатели районных исполнительных комитетов должны организовать эту работу. Как будет организован сбор документов, какие изменения нужно внести сейчас в государственные программы, которые корректируются, — ответы на эти вопросы должны быть уже сегодня», — заметила Марианна Щеткина.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/schetkina-zadachi-po-obespecheniju-zanjatosti-naselenija-neobhodimo-reshat-soobscha-296199-2018/

 
Теги: Могилев
 
 
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 28 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща. Об этом заявила сегодня заместитель председателя...
 
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