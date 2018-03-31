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Щеткина: задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща
29.03.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычник
Суть декрета №1- в консолидации усилий всех ветвей власти в работе по содействию занятости населения: от оказания помощи в трудоустройстве, переобучения до применения мер к лицам, которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни. Ключевое место в исполнении требований декрета №1 предопределено местным исполнительным и распорядительным органам и Советам депутатов нового состава. «Советы депутатов должны быть инициативными и самостоятельными, добросовестно исполняющими свои обязанности. Необходимо активно взаимодействовать с парламентом, исполнительной властью в интересах людей. Задача членов Совета Республики — не только реализовывать задачи, которые закреплены в нормативно-правовой базе, но и быть флагманами в развитии регионов. Вы должны быть в центре решения вопросов, высвечивать проблемные вопросы, обеспечивать их решение», — убеждена Марианна Щеткина.
По ее мнению, члены Совета Республики и депутаты местных Советов должны подключиться к широкомасштабной информационной работе по разъяснению возможностей, которые предоставляет декрет №1 и другие принятые нормативно-правовые акты по либерализации предпринимательской деятельности. Депутатам всех уровней предоставлено право войти в состав постоянно действующей комиссии по координации работы по реализации норм декрета №1.
«Но это не значит, что исполнительная власть переложит всю ответственность на депутатский корпус. Задачи должны решать вместе, сообща. И мы прекрасно понимаем, что руководитель района вместе с руководителем Совета депутатов отвечают за людей, их судьбы на конкретной территории», — обратила внимание заместитель председателя Совета Республики.
Комиссии начнут свою деятельность в обновленном формате. Общая задача — это изучение практики работы и внесение при необходимости предложений по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. В этих целях целесообразно задействовать потенциал Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.
«Мы договорились, что в апреле-мае текущего года Министерством труда и социальной защиты во всех регионах будут проведены семинары, круглые столы, цель которых обобщить предыдущей опыт работы комиссий, собрать примеры типичных ситуаций, выработать рекомендации для обновленных комиссий. И регионы должны работать под стратегическим руководством министерства», — считает она.
Должно быть налажено тесное межведомственное взаимодействие и подключены общественные объединения. «Недопустимо, чтобы реализация декрета легла только на плечи, например, отделов и управлений по труду, занятости и социальной защите. Это общее дело. По сути, председатели районных исполнительных комитетов должны организовать эту работу. Как будет организован сбор документов, какие изменения нужно внести сейчас в государственные программы, которые корректируются, — ответы на эти вопросы должны быть уже сегодня», — заметила Марианна Щеткина.
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28 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Задачи по обеспечению занятости населения необходимо решать сообща. Об этом заявила сегодня заместитель председателя...
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