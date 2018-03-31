Забеги в гигаботах и заезды на веломобилях, мини-фестиваль клоунов и шутки от театра юмора «Канкан»… Что предложат выходные?

Веселые забавы для взрослых и детей

В ближайшие выходные – 31 марта и 1 апреля – на базе отдыха «Привал» пройдут спортивные соревнования для взрослых и детей. Продемонстрировать ловкость и мастерство можно будет в заезде на веломобилях, забеге в гигаботах, прохождении трассы веревочного городка, турнире «Родео на быке». Победителей и призеров состязаний ждут памятные призы от базы отдыха «Привал». Начало соревнований в 12.00.

В Коробчицы пригласят на «Велiкодныя забавы»

Агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» 1 апреля приглашает на праздничные мероприятия. Гостям предложат развлекательную программу для детей и взрослых, мастер-класс по росписи яиц, конкурс пасхальных яиц, а также «Клоун-фест» – мини-фестиваль клоунов и детских аниматоров, аэродизайнеров, а в День юмора и смеха поучаствовать в конкурсе анекдотов.

Программа пройдет с 13.00 до 18.00.

GUF в «Галактике»

В Гродно с сольным концертом 31 марта выступит репер GUF. В этом году концертный тур артист приурочил к десятилетию с момента выхода альбома «Город Дорог». Получил известность GUF (Алексей Долматов) как участник группы Centr, а затем и как сольный исполнитель. В Гродно он выступит в молодежном развлекательном центре «Галактика».

Начало концерта в 20.00.

Пошутить вместе с театром юмора «Канкан»

В День юмора и смеха на сцене Гродненского областного драматического театра шутить, зажигать, радовать хорошим юмором и дарить прекрасное настроение будет театр юмора «Канкан». С программой «Новые и лучшие номера» артисты зададут шутливый тон первому дню второго месяца весны.

Начало в 19.00.

Танцевальную феерию устроит студия танца «Лейла»

В Слонимском центре культуры 31 марта состоится концерт «Танцевальная феерия» студии танца «Лейла» и студии детского танца NonStop.

Более ста участниц – мастеров восточного танца помогут зрителям окунуться в мир, который овеян множеством легенд и мифов, получить поистине эстетическое наслаждение от исполнительского мастерства, а также послушать замечательные песни в исполнении солистов эстрадной студии «Камея».

Начало восточной сказки в 17.00.

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ



Стрельба пулевая



31 марта в Гродно завершится спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси, старт которой был дан 27 марта. В СДЮШОР БФСО «Динамо» (БЛК, 17) 31 марта соревнования начнутся в 9.00. Закрытие спартакиады и награждение победителей и призеров пройдет в 13.00.

Спортивная гимнастика

В СДЮШОР №3 областного центра (улица Ожешко, 32) 31 марта пройдет первенство Гродненской области среди девушек.

Время начала соревнований – 11.00.

Баскетбол

В рамках Высшей лиги чемпионата страны среди женских команд 31 марта в Гродно сыграют команды «Олимпия» (Гродно) и «Горизонт» (Минск). Спортивная встреча пройдет в спорткомплексе училища олимпийского резерва (улица Поповича, 1).

Время проведения – 15.00.

Гандбол



Матч Высшей лиги чемпионата страны среди женских команд 31 марта пройдет в спорткомплексе управления спорта и туризма облисполкома (улица Гагарина, 18/1). Гродненская команда «Городничанка» сыграет с гомельской «Гомель».

Начало в 13.30.

Мини-футбол

Сразу на нескольких спортивных площадках области 31 марта пройдут матчи в рамках Высшей лиги чемпионата страны по мини-футболу. В Щучине в спортивном зале Щучинской ДЮСШ (улица Авиаторов, 8а) сыграют команды «Щучин» и «Лидсельмаш».

В Гродно в этот же день в спортивном комплексе управления спорта и туризма облисполкома (улица Гагарина, 18/1) встретятся команды «УВД-Динамо» (Гродно) и «Столица» (Минск).

Служба информации "ГП".