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Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

22.05.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 100 спасателей приняли участие в масштабных учениях МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

Тестовую операцию провели в одном из зданий Парка высоких технологий. Отрабатывались различные сценарии внештатных ситуаций, в том числе пожар на верхних этажах. Для имитации ЧП использовался безопасный концертный дым.

Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

Спасатели провели оперативные варианты эвакуации людей – использовали автолестницы, так называемый «Куб жизни», продемонстрировали и свои альпинистские навыки.

Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси:
Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей. Один из самых важных отрабатываемых моментов – это не только действия подразделения МЧС по тушению пожаров, но прежде всего действия администрации таких объектов по организации правильной эвакуации людей.

Мы отработали как вопросы тушения пожара, так и проведение спасательных работ с высоты различными способами. Это и спасение людей при помощи автолестницы, при помощи коленчатых подъемников, так же при помощи альпинистского снаряжения.

Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

В плановых учениях задействовали и вертолеты МЧС. Они предназначались для эвакуации пострадавших, а также скорейшей транспортировки в больницу.

 
 
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Новости Беларуси. Более 100 спасателей приняли участие в масштабных учениях МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тестовую операцию провели в одном из...
 
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