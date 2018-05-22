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Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая
Новости Беларуси. Более 100 спасателей приняли участие в масштабных учениях МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тестовую операцию провели в одном из зданий Парка высоких технологий. Отрабатывались различные сценарии внештатных ситуаций, в том числе пожар на верхних этажах. Для имитации ЧП использовался безопасный концертный дым.
Спасатели провели оперативные варианты эвакуации людей – использовали автолестницы, так называемый «Куб жизни», продемонстрировали и свои альпинистские навыки.
Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси:
Мы отработали как вопросы тушения пожара, так и проведение спасательных работ с высоты различными способами. Это и спасение людей при помощи автолестницы, при помощи коленчатых подъемников, так же при помощи альпинистского снаряжения.
В плановых учениях задействовали и вертолеты МЧС. Они предназначались для эвакуации пострадавших, а также скорейшей транспортировки в больницу.
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Новости Беларуси. Более 100 спасателей приняли участие в масштабных учениях МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тестовую операцию провели в одном из...
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