Экс-гендиректора Банковского процессингового центра снова судят в Минске

В столице проходит судебный процесс в отношении экс-гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. Как сообщает БЕЛТА, вину по новому эпизоду взяточничества он признаёт в полном объёме.

От дачи показаний обвиняемый отказался. Было принято решение зачитать его показания, данные на предварительном следствии.

Как следует из обвинения, экс-гендиректор Банковского процессингового центра в период 2004 по 2006 годы в Москве договорился с неустановленным лицом о получении взятки. Общая сумма – более 120 тысяч долларов. За это Зубарев обещал заключать контракты на поставку процессинговому центру банкоматов марки NCR, расходных материалов, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию.

Сейчас Зубарев отбывает наказание, назначенное ему судом Московского района Минска в феврале этого года (шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима). По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 года по январь 2016-го, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 миллионов 262 тысяч евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Кроме того, Геннадий Зубарев с марта 2011 года по август 2016-го с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более 414 тысяч белорусских рублей посредством их перевода на расчетный счёт подконтрольной ему ООО «Картсервис», а в затем на счёт также подконтрольной ITI CORPORATION.