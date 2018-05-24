Беларусь готовится к Промышленному форуму

Сразу три белорусско-китайских совместных предприятия запустят в Беларуси через два года. На них будут производить комплектующие для легковых автомобилей, передает телеканал «МИР 24».

В числе комплектующих – двигатели внутреннего сгорания, теплообменники-радиаторы и элементы внутреннего интерьера. Проекты реализуют в два этапа, на полную производственную мощность обещают вывести в 2020 году.

Как отметил замминистра промышленности республики Сергей Гунько, все договоренности – результат работы прошлогоднего Белорусского промышленного форума.

«Мы крайне заинтересованы в проекте создания электрических двигателей с одной из крупнейших мировых компаний. Сложный вопрос стоит. Сегодня две компании, это Siemens и CRRC, немецкая и китайская, осуществляют передел мирового рынка. Мы пригласили обе компании, провели ряд встреч. В результате обе компании заинтересованы в обсуждении», – рассказал Гунько.

На форуме всегда есть возможность найти партнеров. В нынешнем году он пройдет в Минске в конце мая. Министерство промышленности также рассчитывает заключить серьезные договоры по его итогам.

Белорусский промышленный форум – это демонстрационная площадка передовых технологий, инноваций промышленности. В этом году его участниками станут компании из тридцати стран.