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Беларусь готовится к Промышленному форуму
25.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сразу три белорусско-китайских совместных предприятия запустят в Беларуси через два года. На них будут производить комплектующие для легковых автомобилей, передает телеканал «МИР 24».
В числе комплектующих – двигатели внутреннего сгорания, теплообменники-радиаторы и элементы внутреннего интерьера. Проекты реализуют в два этапа, на полную производственную мощность обещают вывести в 2020 году.
Как отметил замминистра промышленности республики Сергей Гунько, все договоренности – результат работы прошлогоднего Белорусского промышленного форума.
На форуме всегда есть возможность найти партнеров. В нынешнем году он пройдет в Минске в конце мая. Министерство промышленности также рассчитывает заключить серьезные договоры по его итогам.
Белорусский промышленный форум – это демонстрационная площадка передовых технологий, инноваций промышленности. В этом году его участниками станут компании из тридцати стран.
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В этом году его участниками станут компании из 30 стран.
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