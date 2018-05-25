На Алтае выпал снег, прошла метель, стало холодно. Видимость на некоторых участках дорог составляла не более ста метров.

Впрочем, синоптики обещают, что зимняя погода продержится недолго – уже в воскресенье прогнозируют температуру воздуха до плюс 30.

Источник: БЕЛТА.

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