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На Алтае выпал снег
26.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На Алтае выпал снег, прошла метель, стало холодно. Видимость на некоторых участках дорог составляла не более ста метров.
Впрочем, синоптики обещают, что зимняя погода продержится недолго – уже в воскресенье прогнозируют температуру воздуха до плюс 30.
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На Алтае выпал снег, прошла метель, стало холодно. Видимость на некоторых участках дорог составляла не более ста метров. Впрочем, синоптики обещают, что...
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