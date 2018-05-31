﻿ Ставки по вкладам в долларах пошли вверх. Обзор "длинных" депозитов в валюте. 21.by
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Ставки по вкладам в долларах пошли вверх. Обзор "длинных" депозитов в валюте

01.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте пошли вверх. В первую очередь это касается доллара, остальные валюты порадовали небывалой для нашего рынка стабильностью. FINANCE.TUT.BY и Lacerta пристально следят за тем, чтобы вы могли разместить свои средства на самых выгодных условиях под самые выгодные ставки.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

Долларовые депозиты порадовали больше всех. Например, Альфа-Банк поднял ставку на 1% по вкладу на 2 года и на 0,25% — по вкладу на 3. Белагропромбанк также решил не отставать: +0,5% по 2-годичному вкладу, +0,2% — по вкладу на 3 года. Белгазпромбанк поднял ставку по вкладу в долларах на 0,5%, в Белинвестбанке ставки выросли на 0,7%. На 0,5% (вклад на 2 года) и 0,2% (вклад на 3 года) поднял ставки Банк Москва-Минск. Замыкает хоровод повышения ставок Технобанк (+0,2%).

Статистику в этом сегменте «испортил» лишь Банк Решение, снизив ставку по долларовому онлайн-депозиту на 0,3%.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

безотзывный
Облигации в долларах США с доходностью от 7% годовых сроком на 3 года — в совместном сервисе TUT.BY и Lacerta
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

2,1% / 2,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

2,2%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,8%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−1,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

1,9−2,0%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

1,75%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

2 года

2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1,8%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,5%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

безотзывный

Облигации в долларах США с доходностью от 7% годовых сроком на 3 года — в совместном сервисе TUT.BY и Lacerta
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

2,1% / 2,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

2,2%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,8%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−1,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

1,9−2,0%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

1,75%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

2 года

2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1,8%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,5%

безотзывный

Вклады в евро

В прошлом месяце банки, которые поднимали ставки по вкладам в долларах, снизили их для евро. В мае ставки остались в режиме ожидания. Единственный банк, изменивший ставку в плюс, — Белгазпромбанк, который добавил 0,5% к возможности заработка на евро.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

безотзывный

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

0,5% / 0,6%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

1%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

1%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

безотзывный

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

0,5% / 0,6%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

1%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

1%

безотзывный

Вклады в российских рублях

«Невероятно. Не-ве-ро-ят-но!» Для произнесения этой фразы хочется пригласить самого эмоционального футбольного комментатора. Третий месяц ставки по депозитам в российских рублях продолжают находиться в неподвижном состоянии — ни в плюс, ни в минус — стабильность и точка.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

6% / 6,5%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

501−1000 дней

6,1−6,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

6% / 6,5%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

501−1000 дней

6,1−6,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

безотзывный

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Облигации белорусских компаний в валюте от 7% годовых. Выплата дохода ежеквартально. Доход не облагается налогами. Возможность досрочной продажи бумаг.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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