Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте пошли вверх. В первую очередь это касается доллара, остальные валюты порадовали небывалой для нашего рынка стабильностью. FINANCE.TUT.BY и Lacerta пристально следят за тем, чтобы вы могли разместить свои средства на самых выгодных условиях под самые выгодные ставки.
Вклады в долларах
Долларовые депозиты порадовали больше всех. Например, Альфа-Банк поднял ставку на 1% по вкладу на 2 года и на 0,25% — по вкладу на 3. Белагропромбанк также решил не отставать: +0,5% по 2-годичному вкладу, +0,2% — по вкладу на 3 года. Белгазпромбанк поднял ставку по вкладу в долларах на 0,5%, в Белинвестбанке ставки выросли на 0,7%. На 0,5% (вклад на 2 года) и 0,2% (вклад на 3 года) поднял ставки Банк Москва-Минск. Замыкает хоровод повышения ставок Технобанк (+0,2%).
Статистику в этом сегменте «испортил» лишь Банк Решение, снизив ставку по долларовому онлайн-депозиту на 0,3%.
В прошлом месяце банки, которые поднимали ставки по вкладам в долларах, снизили их для евро. В мае ставки остались в режиме ожидания. Единственный банк, изменивший ставку в плюс, — Белгазпромбанк, который добавил 0,5% к возможности заработка на евро.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный / безотзывный
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
безотзывный
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 / 3 года
0,5% / 0,6%
безотзывный
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
1%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
безотзывный
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
безотзывный
Технобанк
Новый
2 года
1%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1%
безотзывный
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
1%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
безотзывный
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 / 3 года
0,5% / 0,6%
безотзывный
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
1%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
безотзывный
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
безотзывный
Технобанк
Новый
2 года
1%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1%
безотзывный
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
1%
безотзывный
Вклады в российских рублях
«Невероятно. Не-ве-ро-ят-но!» Для произнесения этой фразы хочется пригласить самого эмоционального футбольного комментатора. Третий месяц ставки по депозитам в российских рублях продолжают находиться в неподвижном состоянии — ни в плюс, ни в минус — стабильность и точка.