Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте пошли вверх. В первую очередь это касается доллара, остальные валюты порадовали небывалой для нашего рынка стабильностью. FINANCE.TUT.BY и Lacerta пристально следят за тем, чтобы вы могли разместить свои средства на самых выгодных условиях под самые выгодные ставки.



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Вклады в долларах

Долларовые депозиты порадовали больше всех. Например, Альфа-Банк поднял ставку на 1% по вкладу на 2 года и на 0,25% — по вкладу на 3. Белагропромбанк также решил не отставать: +0,5% по 2-годичному вкладу, +0,2% — по вкладу на 3 года. Белгазпромбанк поднял ставку по вкладу в долларах на 0,5%, в Белинвестбанке ставки выросли на 0,7%. На 0,5% (вклад на 2 года) и 0,2% (вклад на 3 года) поднял ставки Банк Москва-Минск. Замыкает хоровод повышения ставок Технобанк (+0,2%).

Статистику в этом сегменте «испортил» лишь Банк Решение, снизив ставку по долларовому онлайн-депозиту на 0,3%.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный РРБ-Банк Европейский 2 года 2% безотзывный Облигации в долларах США с доходностью от 7% годовых сроком на 3 года — в совместном сервисе TUT.BY и Lacerta РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 2% / 2,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 2,1% / 2,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный 2 года 2,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 3 года 2,2% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,8% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−1,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 2,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 751−1000 дней 1,9−2,0% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 1,75% безотзывный Банк Решение Online-решение 2 года 2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 2 / 3 года 1% безотзывный Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 2,5% / 2,7% безотзывный Паритетбанк Капитал 2 года 2,4% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% безотзывный Технобанк Новый 2 года 1,8% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 2% безотзывный Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,5% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка РРБ-Банк Европейский 2 года 2% безотзывный Облигации в долларах США с доходностью от 7% годовых сроком на 3 года — в совместном сервисе TUT.BY и Lacerta РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 2% / 2,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 2,1% / 2,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный 2 года 2,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 3 года 2,2% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,8% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−1,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 2,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 751−1000 дней 1,9−2,0% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 1,75% безотзывный Банк Решение Online-решение 2 года 2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 2 / 3 года 1% безотзывный Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 2,5% / 2,7% безотзывный Паритетбанк Капитал 2 года 2,4% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% безотзывный Технобанк Новый 2 года 1,8% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 2% безотзывный Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,5% безотзывный

Вклады в евро

В прошлом месяце банки, которые поднимали ставки по вкладам в долларах, снизили их для евро. В мае ставки остались в режиме ожидания. Единственный банк, изменивший ставку в плюс, — Белгазпромбанк, который добавил 0,5% к возможности заработка на евро.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный РРБ-Банк Европейский 2 года 1% безотзывный РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 1,6% / 1,8% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 2 / 3 года 0,5% / 0,6% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 1% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 1% безотзывный Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% безотзывный Паритетбанк Капитал 2 года 1,25% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% безотзывный Технобанк Новый 2 года 1% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 1% безотзывный Цептербанк Цептер Соната 2 года 1% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка РРБ-Банк Европейский 2 года 1% безотзывный РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 1,6% / 1,8% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 2 / 3 года 0,5% / 0,6% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 1% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 1% безотзывный Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% безотзывный Паритетбанк Капитал 2 года 1,25% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% безотзывный Технобанк Новый 2 года 1% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 1% безотзывный Цептербанк Цептер Соната 2 года 1% безотзывный

Вклады в российских рублях

«Невероятно. Не-ве-ро-ят-но!» Для произнесения этой фразы хочется пригласить самого эмоционального футбольного комментатора. Третий месяц ставки по депозитам в российских рублях продолжают находиться в неподвижном состоянии — ни в плюс, ни в минус — стабильность и точка.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 4,3% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 6% / 6,5% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны 2 / 3 года 5% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 501−1000 дней 6,1−6,3% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 5,6% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 6% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 4,3% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 6% / 6,5% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% безотзывный Беларусбанк Классик 3 года 5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны 2 / 3 года 5% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 501−1000 дней 6,1−6,3% безотзывный БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 5,6% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 6% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% безотзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5% безотзывный

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