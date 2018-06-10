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Житель Барановичского района угнал машину со штрафстоянки, сбив шлагбаум
11.06.2018 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Автомобиль Škoda Octavia 39-летнего жителя Полонки эвакуировали с улицы Богдановича за парковку в неположенном месте днем 10 июня.
Владелец машины решил, что его авто угнали, и обратился в милицию. Там ему рассказали, что машина – на штрафстоянке. Водителю такое пояснение не понравилось.
– Он вел себя грубо. Не оплатив штрафстоянку, сел в автомобиль и уехал, выбив шлагбаум. При этом чуть не наехал на одного из сотрудников милиции, – рассказала Intex-press Анастасия Гурская, старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД.
После этого водитель скрылся, милиция выясняет его местонахождение. По словам Анастасии Гурской, с виду водитель был трезв, а угонов машины со штрафстоянки до этого случая в Барановичах не было.
Нарушителю грозит наказание не только за нарушение правил стоянки, но и за неповиновение должностному лицу, а также за нарушение ПДД, повлекшее повреждение иммущества.
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Автомобиль Škoda Octavia 39-летнего жителя Полонки эвакуировали с улицы Богдановича за парковку в неположенном месте днем 10 июня. Владелец машины решил, что его авто...
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