ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Барановичского района угнал машину со штрафстоянки, сбив шлагбаум

11.06.2018 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Автомобиль Škoda Octavia 39-летнего жителя Полонки эвакуировали с улицы Богдановича за парковку в неположенном месте днем 10 июня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56321.php

Житель Барановичского района угнал машину со штрафстоянки, сбив шлагбаум

Владелец машины решил, что его авто угнали, и обратился в милицию. Там ему рассказали, что машина – на штрафстоянке. Водителю такое пояснение не понравилось.

– Он вел себя грубо. Не оплатив штрафстоянку, сел в автомобиль и уехал, выбив шлагбаум. При этом чуть не наехал на одного из сотрудников милиции, – рассказала Intex-press Анастасия Гурская, старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД.

После этого водитель скрылся, милиция выясняет его местонахождение. По словам Анастасии Гурской, с виду водитель был трезв, а угонов машины со штрафстоянки до этого случая в Барановичах не было.

Нарушителю грозит наказание не только за нарушение правил стоянки, но и за неповиновение должностному лицу, а также за нарушение ПДД, повлекшее повреждение иммущества.

СПРАВКА

Забрать автомобиль со штрафстоянки можно по первому требованию, для этого нужно иметь при себе техпаспорт и водительские права. Оплатить штраф и пребывание авто на стоянке можно до и после получения автомобиля. С нарушителей, которые не оплачивают эти суммы, их взыскивают в судебном порядке.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль Škoda Octavia 39-летнего жителя Полонки эвакуировали с улицы Богдановича за парковку в неположенном месте днем 10 июня. Владелец машины решил, что его авто...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Дефляция зафиксирована в мае в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика