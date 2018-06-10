Житель Барановичского района угнал машину со штрафстоянки, сбив шлагбаум

Автомобиль Škoda Octavia 39-летнего жителя Полонки эвакуировали с улицы Богдановича за парковку в неположенном месте днем 10 июня.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56321.php

Читать полностью в источнике с фото:





Владелец машины решил, что его авто угнали, и обратился в милицию. Там ему рассказали, что машина – на штрафстоянке. Водителю такое пояснение не понравилось.

– Он вел себя грубо. Не оплатив штрафстоянку, сел в автомобиль и уехал, выбив шлагбаум. При этом чуть не наехал на одного из сотрудников милиции, – рассказала Intex-press Анастасия Гурская, старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД.

После этого водитель скрылся, милиция выясняет его местонахождение. По словам Анастасии Гурской, с виду водитель был трезв, а угонов машины со штрафстоянки до этого случая в Барановичах не было.

Нарушителю грозит наказание не только за нарушение правил стоянки, но и за неповиновение должностному лицу, а также за нарушение ПДД, повлекшее повреждение иммущества.

СПРАВКА Забрать автомобиль со штрафстоянки можно по первому требованию, для этого нужно иметь при себе техпаспорт и водительские права. Оплатить штраф и пребывание авто на стоянке можно до и после получения автомобиля. С нарушителей, которые не оплачивают эти суммы, их взыскивают в судебном порядке.