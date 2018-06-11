На месте свалки под Минском появится солнечный парк





Уникальный для Беларуси парк солнечных батарей развернется в ближайшем времени под Минском.

Его уникальность заключается в том, что парк будет развернут на бывшей мусорной свалке – полигоне твердых бытовых отходов «Тростенец».

Планируется, что на площадке, куда ранее сгружался мусор, будет установлено более 9 тысяч солнечных батарей. Соответствующий договор о проектных работах уже заключен белорусско-швейцарской компанией «ТДФ-Экотех» с фирмой-подрядчиком.

Как пояснили в компании, необычность места размещение парка солнечных батарей обусловило ряд технических сложностей. Например, у солнечных панелей будет большая ветровая и снеговая нагрузка. Однако мусор – не самый лучший грунт для фундаментов. Тем более, что за время после закрытия полигона его верхняя площадка просела от первоначального уровня на 10-12 метров и продолжит осадку в дальнейшем. Поэтому сейчас специалисты компании решают, благодаря каким техническим средствам можно сделать солнечный парк прочным, надежным и безопасным.

Планируется, что площадка, оснащенная солнечными батареями, будет вырабатывать 2 МВт электроэнергии установленной мощности.

Примечательно, что полигон «Тростенец» уже являлся плацдармом для возобновляемой энергетики. Ранее здесь получали электричество из свалочного газа. Но объемы газа на старой площадке практически исчерпали себя и теперь в «ТДФ-Экотех» нашли новый способ, чтобы вовлечь около 5 гектаров бывшей свалки в экономический оборот.