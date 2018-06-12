Карпфишинг* с изнанки, или Что мы знаем о героях снимков «трое с огромным карпом в руках»?

«BerezaCarp» – единственная березовская команда, участвующая в чемпионатах по карпфишингу. Что мы знаем об этом занятии? Приоткрыть некоторые внешне невидимые стороны этого вида спорта согласился участник «BerezaCarp» Андрей Яцушкевич.

«BerezaCarp» – это Андрей Яцушкевич, Сергей Губанюк и Владимир Юдчиц, кстати, чемпион Беларуси по дальности заброса снасти. Команда существует с 2015 года. Все участники познакомились во время чемпионатов на оз. Новое, там же решили выступать вместе.

Карпфишинг – увлечение недешевое. Для человека непосвященного все эти снасти и приспособления – какие-то космические технологии. И стоят они космически. Причем выбор этих вещей огромен, и надо быть хорошим специалистом, чтобы найти лучшее и необходимое. А начинать можно с самого простого: каждому члену команды нужны специальный стул, кровать, спальный мешок – выдержать четверо суток в режиме нон-стоп непросто, поэтому даже к подбору обычных бытовых предметов надо подходить тщательно и выбирать самые комфортные. Перед началом соревнований на расстановку лагеря втроем уходит 2,5–3 часа.

Чем больше рыба, тем она умнее. Поэтому и рыбак должен быть предельно внимательным, нешумным. Все карпятники – люди уравновешенные, со слабыми нервами там делать нечего.

В карпфишинге суровые правила. За нарушения на каких-то водоемах ограничиваются предупреждениями, на каких-то – жестко штрафуют. Например, максимальная длина удилища – не выше четырех метров. И допускается только специальный карповый монтаж, максимально безопасный для рыбы – крючок с волосяной оснасткой, который цепляется только за нижнюю губу.

Карпятниками движет чисто спортивный интерес и азарт. Ну и конечно, при этом они получают моральное удовлетворение и психологическую разгрузку. Хотя физического отдыха никакого. Есть палатка, но она лишь для прерывистого сна. Сон крепкий, при этом чуткий. Будит спящего карпятника высокочувствительный электронный сигнализатор поклевки (он нужен, потому что, например, когда клюет амур, леска даже не шевелится). А бывает одновременно три поклевки. И ты спишь в носках – в готовности №1. И при поклевке подрываешься и вылетаешь из палатки в носках, даже если идет дождь. А там за тебя уже берутся комары. Особенно лютые комары в Украине. Но ничего, на третьи сутки к ним тоже привыкаешь и на укусы уже не реагируешь. Когда бросаешь снасть на дальность – по нагрузкам никакой тренажерный зал не сравнится. Руки после чемпионата отходят несколько дней. На недавнем чемпионате на оз. Новое участники «BerezaCarp», например, ловили с дистанции 95–155 м. Да и подсаки у них основательные, площадью один квадратный метр!

Поклевка зависит от множества факторов: времени года, погоды и даже таких малопонятных большинству показателей, как химический состав и рН воды. С одной стороны, по премудростям карпфишинга сегодня доступен бесконечный поток информации, с другой – масса секретов, о которых карпятники не проронят ни слова. Что касается подкормки, участники команды делают ее только из натуральных ингредиентов, без всякой вкусовой «химии».

Вся выловленная рыба по правилам карпфишинга отпускается назад в водоем. Как с этим жить? Тут надо понимать, что карп вес до 5 кг набирает быстро. А вот вырасти до 15 кило – тут уже требуется с десяток лет. Соревнования на водоемах идут одно за другим, и, понятно, каждой команде хочется улова, хочется рекорда. И если рыбу забирать – больших карпов на всех не хватит.

По словам Андрея Яцушкевича, на обычную рыбалку он не ездит совсем. Нет времени. Получается почти как в поговорке: рыбак без рыбы.

В ближайших планах у «BerezaCarp» – участие в августовском Кубке компании «Бульбашъ», который пройдет на оз. Новое.

«BerezaCarp» – это Андрей Яцушкевич, Сергей Губанюк и Владимир Юдчиц, кстати, чемпион Беларуси по дальности заброса снасти. Команда существует с 2015 года. Все участники познакомились во время чемпионатов на оз. Новое, там же решили выступать вместе.

* Карпфишинг – это многодневная спортивная ловля карпа по принципу «поймал – взвесил – отпустил».