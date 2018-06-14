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Пробок больше нет: трассу М1 «Беларусь» освободили от заторов
14.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Тысячи болельщиков, которые едут в Россию из Беларуси, могут не волноваться. На первый матч Чемпионата мира по футболу они не опоздают, поскольку пробок на основной транзитной дороге между двумя странами больше нет, сообщает «МИР 24».
Огромная очередь появилась на границе в Дубровенском районе 12 июня. Сотни машин скопились на выезде из Беларуси, и буквально за несколько часов образовалась 20-километровая пробка.Сотрудники ГАИ перешли на усиленный режим работы. Их главной задачей было не допустить аварий.
Добавим, что международная трасса М-1 – основная транзитная дорога из Беларуси в Россию.
Границу Беларуси с Россией по
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
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Движение на транзитной дороге между Россией и Беларусью нормализовалось.
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