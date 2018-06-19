Тест: помните ли вы школьную биологию?

Сегодня в Беларуси — централизованное тестирование по биологии. А вы помните этот школьный предмет? Проверьте свою память и эрудицию на десяти вопросах из тестов для абитуриентов.

Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, русскому языку , белорусскому языку , обществоведению и математике .