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Почему "Geely Atlas" белорусской сборки в России стоит на $ 2000 дешевле?

28.06.2018 23:15 — Разное | UDF  
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Фото: abw.by
Издание abw.by заметило, что белорусско-китайские автомобили, которые собирают на заводе «БелДжи» в Борисове, в России можно приобрести дешевле.

«Geely Atlas» базовой комплектации с 2,0-литровым двигателем можно купить в Беларуси за Br 35 200 ($ 17 600). В России такой же автомобиль стоит 1029990 российских рублей (около $ 16 350). Разница в цене – $ 1250.

Та же модель, но в комплектации Luxury с 2,4-литровым двигателем в Беларуси стоит Br 45 100 ($ 22 550). В России это авто продают на $ 2074 дешевле.

По словам директора автосалона «Лакшери Моторс» Павла Садовникова, разница в ценах следует из колебаний курсов валюты. «Курс плавает. С укреплением российского рубля цены выровняются, и в России автомобили подорожают. Мы не беспокоимся, что потеряем клиентов. 95% белорусов приобретают Atlas через специальную финансовую программу. Ехать в Россию нет смысла», – пояснил Садовников.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусско-китайские автомобили, которые собирают на заводе "БелДжи" в Борисове, в России можно приобрести дешевле.
 
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