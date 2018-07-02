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«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха
Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает восхищение, у других – зависть.
Некоторые коллеги по цеху так и не смогли простить художнику столь громкого успеха картины «Освобождение Минска».
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
И то, что он жил в оккупированном Минске. Всё это лежало клеймом на Волкове. И, конечно, автомобиль, на котором он мог спокойно перемещаться по городу, который лежал в руинах, личный шофёр. Он был «барин» от искусства.
И, конечно, этого ему не прощали. То есть, как бы, нехотя признали эту картину шедевром.
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«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха
Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает...
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