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«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

03.07.2018 21:36 — Разное | СТВ  
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Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает восхищение, у других – зависть.

«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

Некоторые коллеги по цеху так и не смогли простить художнику столь громкого успеха картины «Освобождение Минска».

«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Ему припомнили всё: и его дочерей от второго брака, которые сотрудничали с немцами – работали в качестве переводчиц.

И которые сели в лагеря.

«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

И то, что он жил в оккупированном Минске. Всё это лежало клеймом на Волкове. И, конечно, автомобиль, на котором он мог спокойно перемещаться по городу, который лежал в руинах, личный шофёр. Он был «барин» от искусства.

Советский такой «барин» от искусства.

И, конечно, этого ему не прощали. То есть, как бы, нехотя признали эту картину шедевром.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает...
 
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