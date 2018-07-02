«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает восхищение, у других – зависть.





Некоторые коллеги по цеху так и не смогли простить художнику столь громкого успеха картины «Освобождение Минска».





Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Ему припомнили всё: и его дочерей от второго брака, которые сотрудничали с немцами – работали в качестве переводчиц.

И которые сели в лагеря.









И то, что он жил в оккупированном Минске. Всё это лежало клеймом на Волкове. И, конечно, автомобиль, на котором он мог спокойно перемещаться по городу, который лежал в руинах, личный шофёр. Он был «барин» от искусства.

Советский такой «барин» от искусства.

И, конечно, этого ему не прощали. То есть, как бы, нехотя признали эту картину шедевром.