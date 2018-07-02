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Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

03.07.2018 21:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парк Победы – это не только один из крупнейших парков Минска, но и символичное место для столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Он открылся в 1945 году в честь победы в Великой Отечественной. А сегодня станет одной из шести точек города, откуда в небо взлетит праздничный салют. Все подробности о том, почему он будет особенным, в материале Виктории Ходосок.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Виктория Ходосок, СТВ:
До кульминации сегодняшнего праздника – салюта – остается все меньше времени. Заряженные пиротехнические установки уже находятся на своих местах и тщательно проверены специалистами. Здесь же находится один из пунктов управления воздушным шоу. К «лишним глазам» здесь относятся с осторожностью – оно и понятно. По традиции яркое представление будет в небе над парком Победы. Нам удалось узнать даже некоторые подробности «кухни» салюта.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Алексей Круглик, командир патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры:
В данной точке задействуется 310-й калибр – это самые большие и самые красочные. Также задействуют 195-й калибр и 150, 125 и 105-й. Праздничный салют прорабатывается на компьютере. То есть существует программа, в которой мы его пишем. Запуск производится автоматически по радиоканалам. С одного центрального пульта мы запускаем сразу девять пусковых модулей.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Каждый год пиротехники трудятся над тем, чтобы отыгрывать репертуар «небесного спектакля», срывая аплодисменты. Сочетание цветов, высоту залпов и их последовательность продумывают тщательно и заранее, каждый небесный рисунок неповторим.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

В 2018 году огненная феерия будет в режиме нон-стоп. Девять пусковых установок в парке Победы вечером дадут свой 30-залповый  концерт: в небо на высоту до полукилометра взлетит почти 3 тонны пиротехники.

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Виктория Ходосок:
Кстати, интересный факт: перед салютом пиротехники советуются с синоптиками, чтобы узнать нижнюю границу облачности. От этого, собственно, зависит, будет ли салют и высота многоцветных вспышек. Во время салюта рядом с установками находиться никто не будет: взрывной «организм» полностью автоматический, все наведено на 23:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Парк Победы – это не только один из крупнейших парков Минска, но и символичное место для столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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