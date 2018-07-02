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Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри
Новости Беларуси. Парк Победы – это не только один из крупнейших парков Минска, но и символичное место для столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он открылся в 1945 году в честь победы в Великой Отечественной. А сегодня станет одной из шести точек города, откуда в небо взлетит праздничный салют. Все подробности о том, почему он будет особенным, в материале Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Алексей Круглик, командир патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры:
Каждый год пиротехники трудятся над тем, чтобы отыгрывать репертуар «небесного спектакля», срывая аплодисменты. Сочетание цветов, высоту залпов и их последовательность продумывают тщательно и заранее, каждый небесный рисунок неповторим.
В 2018 году огненная феерия будет в режиме нон-стоп. Девять пусковых установок в парке Победы вечером дадут свой 30-залповый концерт: в небо на высоту до полукилометра взлетит почти 3 тонны пиротехники.
Виктория Ходосок:
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Новости Беларуси. Парк Победы – это не только один из крупнейших парков Минска, но и символичное место для столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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