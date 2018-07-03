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Салют в честь Дня независимости в Беларуси (ВИДЕО)
04.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Праздничным салютом завершилось в Беларуси празднование
Три десятка залпов дали из шести разных точек в городе, чтобы световое представление можно было наблюдать во всех районах белорусской столицы. Перед салютом сотни жителей Минска хором исполнили гимн Беларуси. Многие приняли участие в музыкальном флешмобе, несмотря на сильнейший ливень. Одновременно гимн республики вместе с минчанами исполняли и жители других городов.
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Три десятка залпов жители и гости Минска могли наблюдать во всех районах города.
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