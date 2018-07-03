Салют в честь Дня независимости в Беларуси (ВИДЕО)

Праздничным салютом завершилось в Беларуси празднование Дня независимости . Небо над Минском раскрасили тысячи огней, передает телеканал «МИР 24».

Три десятка залпов дали из шести разных точек в городе, чтобы световое представление можно было наблюдать во всех районах белорусской столицы. Перед салютом сотни жителей Минска хором исполнили гимн Беларуси. Многие приняли участие в музыкальном флешмобе, несмотря на сильнейший ливень. Одновременно гимн республики вместе с минчанами исполняли и жители других городов.