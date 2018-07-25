Раскрыта кража бриллианта за 20 миллионов долларов

РИА Новости . Об этом сообщает





Согласно агентству, кража состоялась 25 мая, ее совершил работник компании, занимающейся транспортировкой и хранением ценностей в Дубае.





Он сумел обойти многоуровневую систему охраны и отправить бриллиант себе на родину в Шри-Ланку с одним из родственников, спрятав драгоценный камень в коробку с обувью.





После совершения кражи преступник скрывался в другом эмирате ОАЭ, где был арестован полицией.





Полицейские сумели вычислить преступника, проанализировав 8620 часов видеозаписей и допросив 120 человек.





Украденный бриллиант был возвращен в ОАЭ. Это самая крупная операция в истории полиции Дубая с точки зрения стоимости конфискованного имущества, отмечает издание.



