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Раскрыта кража бриллианта за 20 миллионов долларов

26.07.2018 19:49 — Разное | Партизан  
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Полиция Дубая раскрыла кражу редкого голубого бриллианта весом 9,33 карата, стоимость которого оценивается в 20 миллионов долларов, сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно агентству, кража состоялась 25 мая, ее совершил работник компании, занимающейся транспортировкой и хранением ценностей в Дубае.

Он сумел обойти многоуровневую систему охраны и отправить бриллиант себе на родину в Шри-Ланку с одним из родственников, спрятав драгоценный камень в коробку с обувью.

После совершения кражи преступник скрывался в другом эмирате ОАЭ, где был арестован полицией.

Полицейские сумели вычислить преступника, проанализировав 8620 часов видеозаписей и допросив 120 человек.

Украденный бриллиант был возвращен в ОАЭ. Это самая крупная операция в истории полиции Дубая с точки зрения стоимости конфискованного имущества, отмечает издание.


 
 
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Полиция Дубая раскрыла кражу редкого голубого бриллианта весом 9,33 карата, стоимость которого оценивается в 20 миллионов долларов, сообщает в понедельник...
 
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